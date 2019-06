Bad Dürrheim – Am heutigen Donnerstag, 6. Juni, wird Bürgermeister Walter Klumpp nach 16 Jahren als Stadtoberhaupt Bad Dürrheims in den Ruhestand verabschiedet.

Mit beeindruckenden 63 Prozent der abgegebenen Stimmen wählten im Jahr 2003 die Bad Dürrheimer im ersten Wahlgang ihr neues Stadtoberhaupt, das damals noch Bürgermeister von Tuningen war. Dabei fiel die Wahlbeteiligung mit 56,4 Prozent ausgesprochen niedrig aus.

Der Basis und dem Rückhalt aus der Bürgerschaft erwies er sich würdig. Das zeigte das Ergebnis bei der Wiederwahl zur zweiten Amtszeit. Einen glasklaren Sieg fuhr Amtsinhaber Klumpp im April 2011 ein. Bei einer noch niedrigeren Wahlbeteiligung – was zu erwarten war – von 41,7 Prozent erhielt er 97,2 Prozent der Stimmen.

Ein bürgernaher Schultes

Walter Klumpp war immer jemand, der Bürgernähe praktizierte, für jeden ein offenes Ohr hatte und bei nahezu jeder Veranstaltung der Vereine präsent war – größtenteils in Begleitung von Ehefrau Beate. Und er war immer jemand, der den größtmöglichen Nutzen und Konsens anstrebte für alle Seiten. Sein Leitsatz – wie er im Interview mit dem SÜDKURIER sagte – sei: „Offen, ehrlich und transparent mit den Menschen umgehen“. Wurde das von Kritikern gern auch mal als „zu weich“ bemängelt, brachten diese Einstellung und dieses Verhalten dem Mitglied der Freien-Wähler-Vereinigung nicht nur Sympathie, sondern höchsten Respekt der Bürger, Gemeinderäte und unter anderem der Kreistagskollegen ein.

Die Zäsur

Sehr wahrscheinlich hätte der nun scheidende Bürgermeister dieses Jahr für eine dritte Amtszeit kandidiert, wenn er nicht im Mai 2018 beim Fahrradfahren – eines seiner Hobbys – unvermutet einen Herzinfarkt erlitten hätte. Man lebe nach solch einem Ereignis aufmerksamer und bewusster, erzählte Walter Klumpp. Der Herzinfarkt habe sich insofern schon ausgewirkt.

Neue Kapitel im Lebensbuch

Direkt nach der heutigen Verabschiedung werde er sich in den Urlaub begeben, ließ der 61-Jährige wissen. „Ins Wasser springen und schwimmen und die Zeit genießen.“ Die Zeit seines Ruhestandes werde er der Familie widmen und für seine Lieblingssportarten nutzen (Schwimmen, Radfahren, Skifahren) und außerdem erst einmal in Ruhe überlegen, welche Kapitel er in sein neues Lebensabschnittsbuch schreiben wolle.