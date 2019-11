von man Mandy Heinze

Natürlich ist der Genuss von leckerem Kuchen ein unverzichtbarer Bestandteil für einen gelungenen Seniorennachmittag und am vergangenen Sonntag gab es beim Seniorennachmittag der Unterbaldinger Landfrauen gab es davon gut und reichlich.

Die Unterbaldinger Senioren freuten sich über Rotkäppchentorte, Schwarzwälder Kirsch, Eierlikörtorte, Käsekuchen, Apfelkuchen, Zupfkuchen und Himbeersahne – die Landfrauen sind bekannt für ihre Koch- und Backkünste. Die Schwarzwälder sei jedes Jahr der Renner, weiß Heidi Baumann von den Landfrauen zu berichten. „Da wurde früher sogar schon drum gestritten. Deswegen gibt es seit einigen Jahren gleich drei davon“, erzählten die Landfrauen, die an diesem Nachmittag die Bewirtung übernahmen.

Hauptsächlich steht im Mittelpunkt bei solch einem Seniorennachmittag jedoch auch der Gedankenaustausch. Darin sind sich die Senioren einig. „Man erfährt wieder etwas Neues, aber auch Altes und man unterhält sich darüber, was die Zukunft bringt. Es ist immer wieder schön“, findet das Ehepaar Mayer. „Weil es einfach schön ist. Es ist eine schöne Gemeinschaft und wir können froh sein, dass es im Dorfmittelpunkt Räume gibt, in denen wir uns treffen können“, bringt es das Ehepaar Hasenfratz auf den Punkt.

Ebenso auf diesen gemütlichen Mittag im Kreise der Senioren hatten sich auch Ortsvorsteher Jürgen Schwarz, Bürgermeister Jonathan Berggötz, Pfarrer Michael Fischer und Pfarrer Paul Heizmann gefreut.

Ortsvorsteher Schwarz schwelgte noch einmal in Erinnerungen an die 1250-Jahr-Feier von Baldingen „im kommunalpolitischen Jahr des Neuanfangs in Bad Dürrheim„, wie er es ausdrückte und er bedankte sich noch einmal bei den Senioren für das tolle Fest, bei welchem auch viele freiwillig mitgeholfen hatten. Bürgermeister Berggötz freute sich über die willkommene Verbindung mit den Menschen, die das Leben lebenswert machen und den wichtigen Austausch untereinander. In einfachen Worten klärte er noch einmal über den Bürgerbeteiligungsprozess für die Innenstadt, das Kurgebiet und den Kurpark Bad Dürrheims auf.

Als besondere Überraschung für die Gäste waren die „Bräunlinger Scherenschliefer“ eingeladen, die mit ihrem Gesang und musikalischer Begleitung durch Akkordeon, Gitarre und Glockenspiel für Unterhaltung sorgten.

Der Erlös des Kräuterbüschelverkaufs gehe dieses Jahr an den Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg, teilte Heidi Baumann noch mit.