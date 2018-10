von SK

In Rambo-Manier hat in der Nacht auf Sonntag gegen 1.15 Uhr ein 23-jähriger Mann eine Gaststätte in der Bahnhofstraße betreten und ein großes Messer in einen Holztisch gerammt. Anschließend provozierte und bedrohte er laut Polizeiangaben die Gäste. Nach einem kurzen Wortgefecht zertrümmerte der junge Mann eine Tür und verließ die Gaststätte. Beamte der Polizeireviers Schwenningen nahmen den Mann fest. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Bedrohung eingeleitet. Der Mann, bei dem über 2,5 Promille Alkohol im Blut festgestellt wurden, musste den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein