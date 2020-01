von Sabine Naiemi

In der Kindertagesstätte Oberbaldingen, dem „Spatzennest„ mit 80 Kindern, läuft seit einiger Zeit nicht mehr alles rund. Es gibt Spannungen im Team und Vorwürfe von Elternseite gegen eine Mitarbeiterin. Die Stadt will die Vorgänge mit einer Mediation, die in Kürze stattfindet, aufarbeiten.

Im Raum stehen Vorwürfe einer Mutter gegen eine Mitarbeiterin des Kindergartens. Die Mutter hat sich nun an die Öffentlichkeit gewandt. Da außer von dieser einen Mutter keine weiteren Beschwerden im Kindergarten vorliegen, wird deren Vorgehen von der Betroffenen als Mobbing betrachtet. Es stehen sich nun Vorwürfe und Gegendarstellungen konträr gegenüber. Auch dies soll in der Mediation geklärt werden.

Angegeben wurden von besagter Mutter (der Name ist der Redaktion bekannt) zwei konkrete Geschehnisse im Herbst des vergangenen Jahres. Bei einem davon habe der Schlussdienst am Abend beim Rundgang übersehen, dass noch ein vierjähriger Junge – der Sohn einer Freundin – sich schlafend im Schlafsaal befand. Die Mitarbeiterin habe den Kindergarten abgeschlossen und sei nach Hause gegangen. Das Kind war etwa eine halbe Stunde lang allein eingeschlossen.

Auf Nachfrage bestätigte Bürgermeister Jonathan Berggötz gegenüber dem SÜDKURIER diesen Vorfall. „Das ist natürlich ein schrecklicher, fataler Fehler, der nicht passieren darf.“ Die Stadtverwaltung habe danach sofort organisatorische Maßnahmen ergriffen, damit so etwas in Zukunft nicht mehr passieren könne. Es habe diesbezüglich auch ein Gespräch gegeben zwischen Verwaltung, der betreffenden Mitarbeiterin, den Eltern und dem Elternbeirat. Die Erzieherin habe sich bei den Eltern für das Versehen entschuldigt, war zu erfahren und es sei alles aus der Welt geschafft gewesen.

Zum zweiten Vorfall, auch im Herbst 2019, gibt die Mutter an, dass ihre Tochter nach deren Erzählungen von dieser Mitarbeiterin in einem dunklen Raum eingeschlossen worden sei. Die Kleine hätte nicht mit der Gruppe ins Freie wollen und sei bockig gewesen, so die Mutter. Normalerweise wüssten die Erzieherinnen damit aber gut umzugehen.

Diese Darstellung wurde aus dem Kindergarten entschieden zurückgewiesen. Das betreffende Kind sei öfter bockig und es sei üblich, die Kleine in diesen Fällen aus der Situation herauszunehmen und in einen anderen Raum zu bringen, damit sie sich beruhigen kann. Wenn sie sich dann in der Lage fühle, könne sie von selbst wieder zur Gruppe dazu stoßen. Das Kind sei keinesfalls in einen dunklen Raum eingeschlossen worden. Diese Anschuldigung könne auch deshalb nicht nachvollzogen werden, weil die Mutter das Kind unverändert jeden Tag bringe und immer auch gezielt zu eben jener Mitarbeiterin.

Dritter Vorwurf: Der Kindergarten habe ein Elternpaar, wie sich später herausstellte unbegründet, beim Jugendamt gemeldet. Doch seitens des Kindergartens sei bis dato dafür noch keine Entschuldigung erfolgt. Dazu erklärte Bürgermeister Jonathan Berggötz: Er habe sich bei dem Vater, der ihm persönlich bekannt sei, wegen dieser Sache entschuldigt. Zugleich rechtfertigte er das Vorgehen der Kindergartenleitung: Die Nichtmeldung eines möglichen Missstandes könne viel fatalere Folgen für ein Kind haben, als wenn den Verantwortlichen bei so etwas ein Irrtum unterläuft.

Auch die Spannungen im Team seien bekannt. Drei von elf Mitarbeiterinnen haben in letzter Zeit gekündigt. Zeitnah sei ein Gespräch mit der Kindergartenleiterin, ihrer Vertreterin und Elternbeiratsvertretern erfolgt. Die drei offenen Stellen sollen als Vollzeitstellen neu besetzt werden, da der größte Teil im Kindergarten Teilzeitstellen sind, was eine gewisse Unruhe verursache.

Man habe sich zu einer Mediation entschlossen, um die Verhältnisse wieder ins Lot zu bringen, erklärt Bürgermeiter Berggötz. Der Mediationstag soll am Freitag, 7. Februar, stattfinden. An diesem Tag ist der Kindergarten auch geschlossen. Gewonnen worden sei eine in diesem Bereich erfahrene Mediatorin, die auch Rückmeldung geben werde, was noch möglich ist und was nicht. Die Eltern wurden schriftlich informiert. Elternbeirat Eddy Sauser wird beim Mediationstag dabei sein. Allerdings, kritisierte der Bürgermeister, er könne nicht verstehen, warum die Eltern nicht die Mediation abwarten würden, sondern jetzt schon an die Öffentlichkeit gingen.