Orkan „Sabine“ hat auch in Bad Dürrheims seine Spuren hinterlassen. Die Feuerwehr ist an mehreren Stellen im Einsatz.

Umknickende Bäume haben auch in der Bad Dürrheimer Kernstadt die Helfer auf den Plan gerufen. Mit Motorsägen werden die Stämme zerlegt, die zum Teil auf Häuser gestürzt sind.Auch der Spielplatz am Salinensee wurde von umstürzenden Bäumen in