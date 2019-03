von Wolf-Wilhelm Adam

beständigkeit ist in einem Verein ein sehr wertvolles Gut und leider nicht mehr so verbreitet wie früher. Insbesondere, wenn es um einen Posten wie den des Schriftführers geht, der für die Nachwelt alles dokumentiert und damit die Grundlage für eine durchgehende Chronik schafft. Der Gesangsverein Liederkranz Oberbaldingen hat eine solche Konstante in seinen Reihen und die Vorsitzende Corina Ewadinger durfte daher am Samstagabend eine außergewöhnliche Ehrung vornehmen.

Ulrike Weiß ist seit 25 Jahren Schriftführerin des Gesangsvereins und ist damit eine nicht wegzudenkende Stütze des Vorstandes und des kompletten Vereins. "Ihr unheimliches Engagement, ihre Genauigkeit und ihre Art, Unterstützung in jeglicher Form anzubieten und zu erbringen, ist einmalig", betonte Corina Ewadinger in der Laudatio. Sie stehe schon dem dritten Vorstand beiseite und habe durch ihre Erfahrung vieles einfacher und reibungsloser gestaltet.

Im Gespräch mit unserer Zeitung erinnert sich Ulrike Weiß daran, dass sie gerade einmal vier Jahre im Verein war, als sie das Amt übernommen hatte. "Damals war ich noch Notenwartin und der Posten des Schriftführers wurde frei. Da dachte ich mir, ich mach das jetzt einfach mal." Dass daraus 25 Jahre werden, hätte sie sich nie träumen lassen. Die gelernte Bürogehilfin brachte natürlich alle Voraussetzungen mit, um diesen Job bestens ausfüllen zu können. Sie legt dabei besonderen Wert auf eine zeitnahe und detaillierte Dokumentation der Geschehnisse. "Wenn ich mal nicht gleich dazu komme, etwas zu schreiben, mache ich mir immer Stichworte, die wenigstens das Wichtigste festhalten. Den eigentlichen Bericht kann man damit auch gut etwas später schreiben", erzählt sie. Und so sind unzählige Seiten zusammengekommen und in Zeiten der Digitalisierung natürlich auch viele Bilder, die auf ihrer Festplatte das Geschehen des letzten Vierteljahrhunderts Vereinsgeschichte dokumentieren.

Ulrike Weiß nimmt in diesem Zusammenhang immer auch eine relativ weite Anreise in Kauf. Seit 2007 lebt sie in Spaichingen und fährt gut 25 Minuten, um an den Proben, den gesellschaftlichen Terminen oder den Vorstandssitzungen teilnehmen zu können. Zudem arbeitet sie seit einiger Zeit Schicht, weshalb das Zeitmanagement nochmals ausgefeilter sein muss. Und nebenher ist sie auch noch Schriftführerin des Gunninger Männergesangsvereins, dem ihr Mann Willi vorsteht. Damit ist nicht nur das Schreiben fester Bestandteil, sondern auch das Singen. Zum Oberbaldinger Gesangvereins kam sie als Sopranistin im Alter von vierzehn Jahren. Davor sang sie schon im Domchor von St. Blasien. "Die Geselligkeit und das tolle Miteinander hier im Verein rechtfertigen jegliche Mühen, die ich auf mich nehme. Es ist einfach ein toller Verein, dem ich angehören darf", so Ulrike Weiß.

Corina Ewadinger weiß, was sie an ihrer Schriftführerin hat. "Wir hoffen, dass du uns als Schriftführerin und Sängerin noch sehr lange erhalten bleibst", betonte Ewadinger, die stets ein Augenmerk auf einem harmonischen Miteinander hat.

Die Jahreshauptversammlung des Vereins verlief insgesamt reibungslos. Die Vorsitzende berichtete über die Verlegung der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum des Vereins in das nächste Jahr. Dieser Schritt sei durch die 1250-Jahrfeier der Gemeinde nötig und sinnvoll gewesen. Sie dankte allen Akteuren für deren Einsatz und Zusammenhalt und rief zu tatkräftiger Unterstützung auf für das Dorfjubiläum und das Vereinsjubiläum auf.

Abschließend wurde eine Satzungsänderung dahingehend beschlossen, dass künftig jedes Vorstandsmitglied allein den Verein nach außen hin vertreten kann.