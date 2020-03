Oberbaldingen (sk) In der vergangenen Woche hatte Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich bei Bürgermeister Jonathan Berggötz aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt als Ortsvorsteher sowie Mitglied des Ortschafts- und Gemeinderats eingereicht. Die offizielle Verabschiedung war bei der Ortschaftsratssitzung in Oberbaldingen am Montag, 30. März, vorgesehen.

Nach Abgabe dieser Erklärung, sei Ullrich aus dem politischen Umfeld in Oberbaldingen eindringlich gebeten worden, die Tätigkeit als Ortsvorsteher fortzuführen, so die Stadtverwaltung. Die begonnenen großen Projekte in Oberbaldingen sollten zum Abschluss gebracht werden und zum Wohle und zur Weiterentwicklung des Ortes wolle man weiter auf seinen langjährigen kommunalpolitischen Erfahrungsschatz zurückgreifen und auch, um Weichen für eine geordnete Übergabe an einen Nachfolger stellen zu können. Nachdem sich sein gesundheitlicher Zustand nun Tag für Tag besserte, hat Karlheinz Ullrich sich entschieden, seine Arbeit fortzusetzen und bat den Bürgermeister telefonisch, das Rücktrittsschreiben zurückzunehmen. Berggötz: „Sowohl als Ortsvorsteher, als auch als Gemeinderat ist Herr Ullrich eine feste Größe und bringt viel Expertise und Leidenschaft in die Arbeit mit ein. Daher freut es mich, dass Karlheinz Ullrich seinen Rücktritt überdacht hat.“