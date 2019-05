von Mandy Heinze

Am gestrigen Himmelfahrtstag blieb keiner zu Hause. Ob Wanderer, Radfahrer, mit Traktor oder Handwagen, mit Kind oder Hund – alle waren unterwegs und hatten Spaß bei den vielen Festen.

Das größte Fest der Region ist am Vatertag das Himmelbergfest in Öfingen. Zu hunderten strömen die Gäste dort hin. Christina Engesser, Vorsitzende des Öfinger Musik- und Trachtenvereins war begeistert: „Es ist voll cool, wir werden überrannt, was uns alle sehr freut.“ Wer keinen Platz fand, sezte sich einfach mit einer Decke ins Grüne. Die Musikvereine aus Waldkatzenbach, Reichenbach-Gengenbach und Gunningen sorgten für musikalische Stimmung beim Himmelbergfest.

Besonders idyllisch war es bei den Anglern in Unterbaldingen am See, wo die selbst geräucherten Forellenfilets mit Kartoffelsalat mundeten. Beim Schützenverein in Bad Dürrheim freuten sich die Gäste über Weißwurstfrühstück und Schaschlik vom Grill, bei den Fußballern an der Schabelstube über Grillwurst und Pommes. „Das Wetter ist Bombe“, so Alexander Schmelzer von den Riedhexen, bei deren 19. Vatertagshock. In der Innenstadt Bad Dürrheims verschönerte die Sam-Band mit Musik den Nachmittag. Bilder unter www.suedkurier.de/10166617.