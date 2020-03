von Sabine Naiemi

Die zunächst vom Schwimm- und Ski-Club (SSC) befürchtete Krise wegen der Minara-Sanierung konnte bis jetzt wohl einigermaßen erfolgreich bewältigt werden. Nichtsdestotrotz zählt der Verein die Tage bis zur voraussichtlichen Wiedereröffnung am 1. April 2021: 382 waren es noch bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag.

Erfreulicherweise konnten mit dem Lehrschwimmbecken der Lebenshilfe in Schwenningen und dem Aquari in Hüfingen gute Alternativen für die Weiterführung des Übungs- und Trainingsbetriebes gefunden werden. In Schwenningen nehmen an den Samstagabenden immer bis zu 50 Kinder an Schwimmgrundkursen und weiterführenden Übungsangeboten teil. Die Wettkampfgruppe besteht aus 30 Athleten. Diese trainieren an drei Tagen der Woche in Hüfingen. Dies macht auch die Stadt Bad Dürrheim durch ihre Unterstützung möglich, besonders aber das große Entgegenkommen der Lebenshilfe-Geschäftsführerin Liselotte Gebauer und der Verantwortlichen des Aquari.

Mitgliederzahlen steigen

Der im Vorfeld der Minara-Sanierung befürchtete Mitgliederschwund ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Sogar das Gegenteil ist der Fall. Im Laufe der letzten vier Jahre können aktuell sogar 50 neue Mitglieder im Schwimm- und Ski-Club verzeichnet werden. Aktuell hat der SSC 298 Mitglieder. Vereinsvorsitzender Volker Weiß ist optimistisch und meint überzeugt: „In den nächsten Wochen werden wir die 300er Schallmauer knacken“.

SSC-Angebot ist familienfreundlich

Angebote außerhalb des Wassers waren ein Fackelspaziergang durch Bad Dürrheim, eine Schwarzwald-Wanderung um Menzenschwand herum, Schlauchbootfahrten auf dem Bodensee bei Öhningen und auch ein Skitag am Diedamskopf im Vorarlberg. Hiermit präsentiert sich der SSC als „Verein für die ganze Familie“. Auch die Skigymnastik und Work-Out-Angebot unter der Leitung von Tobias Hall erfreuen sich größter Beliebtheit.

Schwimmwart Markus Fackler berichtete über das stark genutzte Angebot für die Kinder. Zwölf Schwimmtrainer stehen hierfür zur Verfügung. Die Wettkampfabteilung erreichte insgesamt 148 erste Plätze bei ihren Teilnahmen. Trainer Thorsten Henninger erklärte, dass der vergleichsweise kleine Verein sich sehr gut gegen größere Vereine, etwa aus Böblingen oder Herrenberg, gut geschlagen habe. Bei elf Wettkämpfen nahm das SSC-Team teil, fünf Bezirksmeistertitel wurden eingefahren. Zu den eigenen internen Aktivitäten gehörte laut Jugendwartin Annemarie Britsch etwa eine gemeinsame Übernachtung im Schwimmbad.

Die im vorletzten Winter übernommene Skiliftanlage am Kesselberg bei Oberkirnach wurde zahlreichen genutzt. Das Kursangebot stemmen 19 Skilehrer unter der Leitung von Alexia Köbler. Die hierbei generierten, für den Verein wichtigen und wertvollen Einnahmen fielen in diesem Winter jedoch mangels Schnee weg. Der Lift wird übrigens mit einem VW-Käfer-Motor angetriebenen.

Finanziell ein gutes Jahr

Insgesamt wurde das Jahr 2019 in finanzieller Hinsicht als sehr gut bewertet. Kassiererin Kelly Dumtczus wurde eine perfekte Buchführung bescheinigt. Es konnte ein finanzielles Plus verzeichnet werden. Hier schlagen vor allem die Rekordteilnehmerzahlen beim Minara-Cup, der vom Verein ausgerichteten Heimveranstaltung, zu Buche. Ebenso die eigene Skischule am Kesselberg mit 180 Schülern im vorletzten Winter, sowie das von der Bevölkerung sehr geschätzte Angebot der als legendär geltenden Flädlesuppe auf dem Christkindlesmarkt.

Das laufende Jahr sieht man seitens der finanziellen Situation jedoch nicht mehr so optimistisch, denn der Minara-Cup fällt wegen der Schwimmbadsanierung aus. Negative Auswirkungen hat außerdem der Schneemangel, wie schon im Winter 2019.

Zahlreiche Ehrungen

Wahlen standen nicht auf der Tagesordnung. Lediglich die Kassenprüferinnen Yvonne Obergfell und Kerstin Krüger wurden in ihrem Amt bestätigt.

Geehrt wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft Doris Schmidt, Sybille Reinhardt, Marcus Schäfer und Karsten Janz. Zehn Jahre dabei und hierfür ausgezeichnet wurden Horst Brand, Luisa Fischer, Christian Fischer, Helene Rempp, Pauline Rempp, Florian Rempp, Martina Rempp, Friedhelm Rempp, Jonas Fackler und Maike Fackler.

Neue Pläne

Das früher sehr beliebte Salinenseefest soll wiederbelebt werden. Hierfür wollen sich der SSC und der FC Bad Dürrheim zusammentun. Die Idee hatte im Rahmen einer Sportausschusssitzung Benjamin Wildgruber, der Vorsitzende des FC Bad Dürrheim. Viele Jahre lang lockte dieses Fest mit seinem stimmungsvollen Ambiente durch unzählige Lampions tausende begeisterte Besucher an den Salinensee. Mit dem Fest sollen etwa für den SSC wichtige Einnahmen für die Jugendarbeit generiert werden und die Verluste durch den ausgefallenen Minara-Cup und die ausgefallenen Skikurse ausgeglichen werden.

Das Salinenseefest soll am 27. Juni stattfinden. Das Fest wird vom Hochemminger Musikverein sowie dem Fanfarenzug der Narrenzunft musikalisch umrahmt werden. Geplant wäre auch das Public Viewing von Spielen der Fußballeuropameisterschaft, wobei jedoch wegen des Coronavirus noch nicht feststeht, ob die Fußball-EM stattfindet oder nicht. Es ist geplant, das Fest in zweijährigem Rhyhtmus, abwechselnd mit dem Lichterfest in der Stadt, zu verantstalten.