von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim/Sunthausen – Zehn Anträge in der Pipeline zur ELR-Förderung für 2019, Maßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft, Anpassung der Förderrichtlinien und allem voran die Ortsgestaltung im ländlichen Raum. Das waren die Themen, mit denen sich das ELR-Forum bei seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend in Sunthausen beschäftigte.

Das Gremium hatte Fred Gresens aus Offenburg, den Vorsitzenden des Kammerbezirks Freiburg der Architektenkammer Baden-Württemberg, als Referenten eingeladen. Vor dem Hintergrund erheblicher Diskussionen in der Vergangenheit wegen verschiedener Bauanträge – speziell in Unterbaldingen – stand die Steuerung der Ortsgestaltung zur Debatte. "Eine Möglichkeit zur Einflussnahme auf die Gestaltung von Bauvorhaben, anstatt mit Befreiungen die Büchse der Pandora zu öffnen, könnte ein Gestaltungsbeirat sein", erklärte Gresens. Er zeigte Beispiele auf, wie sie bereits in vielen Städten funktionieren. Das unabhängige, außenstehende Fachgremium sei unter Berücksichtigung aller Interessen beratend und vorbeugend tätig und könne gegebenenfalls zwischen den Beteiligten vermitteln.

Ingenieur Peter Kühnle sieht das eher kritisch. "Schon wieder ein Gremium und Bevormundung in gewissem Maße", fand er und fragte: "Wo bleibt die freie Entscheidung eines Bürgers?" Der Bauherr investiere schließlich eine Menge seines Geldes und es gebe auch ein Recht auf "schlechten Geschmack". Stadtbaumeister Holger Kurz erwiderte darauf, dass es darum gehe, die Bevölkerung zu sensibilisieren und in den Dialog zu gehen. Gresens wies darauf hin, dass der Gestaltungsbeirat nur Empfehlungen gebe, diese aber nicht bindend seien. Hauptamtsleiter Markus Stein erklärte, dass es darum gehe, Konfrontationen zu verhindern und die Gemeinde die Verantwortung habe, bezüglich der Gestaltung den roten Faden in der Hand zu halten.

Die von Gerhard Bronner vom Umweltbüro auf öffentlichen Flächen vorgesehenen Bepflanzungs- und Verbesserungsmaßnahmen belaufen sich auf eine Summe von 13 700 Euro und wurden einstimmig bewilligt. Es sollen Bäume und Sträucher gepflanzt werden am Ortseingang und in der Waldhornstraße in Sunthausen, am Radweg bei Hochemmingen und am Spielplatz Oberbaldingen. Angeregt wurde von Bronner eine größere Umgestaltung inklusive einer Wasserspielstelle am Bahngraben in Oberbaldingen.

Über die gegenwärtig vorliegenden Anfragen berichtete Kommunalplaner Henner Lamm noch. Sollten alle Anträge gestellt werden, geht es um eine Summe von rund 220 000 Euro. Es sei jedoch noch etwas Luft, erklärte Hauptamtsleiter Stein. Die Gesamtfördersumme sei damit noch nicht aufgebraucht.

Der nächste Termin Die nächste Sitzung ist auf Mittwoch, 19. September, festgesetzt. Zehn Förderanträge befinden sich aktuell in der Pipeline. Diese wurden erörtert und müssen konkret bis zum Sitzungstermin ausgearbeitet sein, damit darüber beraten und abgestimmt werden kann. Abgabefrist für die Anträge ist Ende September.

