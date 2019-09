von Alexander Hämmerling

Entdeckerfreudige Schlemmer treffen bei den Food Days in der Kurstadt auf die Weiten der kulinarischen Welt. Zum ersten Mal machte die Karawane an Food-Trucks, Gastronomen und Garküchen des Veranstalters Hellfire Concerts aus Essingen einen dreitägigen Abstecher nach Bad Dürrheim. Mit an Bord waren 17 Anbieter mit einer ausgefallenen Palette an Köstlichkeiten, die von herzhaft-lockerem Süßgebäck, über feurige Gewürzerlebnisse afrikanischer und mexikanischer Speisen bis hin zum ewigen Klassiker – dem saftigen Burger – reichte.

Veranstalter Fabian Maier versprach den Gästen „verlockende Geschmacksexplosionen, die das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen“. Die Gäste wiederum zeigten sich mit dem Preis-Leistungsverhältnis weitgehend zufrieden. Für Maier war der erste Besuch in Bad Dürrheim ein voller Erfolg. In Scharen seien „14 000 bis 15 000“ Schlemmerfreunde in die Innenstadt gezogen, so seine Schätzung.

Veranstalter Fabian Maier (auf der Bank stehend) ist begeistert vom Andrang auf die ersten Food Days in Bad Dürrheim. Knapp 15000 Besucher sollen es gewesen sein. Schon jetzt möchte er mit seinen Partnern der Kurstadt einen weiteren Besuch abstatten.

Ob ein Besucher eine Street-Food-Parade zum Stillen des Hungers oder zur besonderen Anregung der Geschmacksknospen aufsucht, das nötige Kleingeld sollte mitgebracht werden. Aus der Sparte der Zuckerware empfing die Gäste beispielsweise Bäcker Zoltán Urbán mit seinen ungarischen Hefe-Striezeln. Die spiralförmigen Streifen aus Hefe-Teig werden mit Zimt für fünf Euro serviert, die herzhafte Variante mit Käse und einem Knoblauch- oder Pfeffer-Schnittlauch-Dip gab es für 7,50 Euro. Die Besucher legten allerdings den Fokus auf Fleisch. An den Ständen von Saporeaty Street-Food mit Schweinerollbraten oder Wagyu-Bodensee mit Burgern aus Premium-Rindfleisch aus Kobe-Beef bildeten sich Samstagabend lange Schlangen. Für eine Probierportion an italienischem Spanferkel mit Focacciabrot musste der Besucher fünf Euro berappen, der Premium-Burger in überschaubaren Ausmaßen ging für zehn Euro über die Theke. Die Qualität machte jedoch die finanziellen Bedenken wett. „Ich bin kein Kostverächter, aber zehn Euro für einen Burger sind schon happig. Die Fleischqualität macht es, so werde ich mir einen holen. Auch die Preise für eine Portion Pulled Pork sind auf acht Euro geklettert, schade“, sagt Alexander Niederkorn aus Oberbaldingen. Besonders begehrt war auch die Pasta aus dem Parmesanleib mit Rucola und Tomaten für 7,50 Euro. „Ich habe es noch nicht probiert, aber wenn es so gut schmeckt, wie es aussieht, ist es seinen Preis allemal wert“, kommentiert Katrin Kress aus Villingen das Nudelgericht. Qualitätsanspruch: Nachfragen bei den Standbetreibern ergaben, dass deren Augenmerk der Qualität und Originalität ihrer Ware gilt. So stammt das Fleisch für die Burger von Wagyu-Bodensee (Illmensee) aus einer seit zehn Jahren eigenständig betriebenen Zucht am Rande des Deggenhausertals. Sogar das Futter baut das Unternehmen selbst an. Angelika Jungmann von Pasta alla Mamma (Bodmann-Ludwigshafen) importiert Parmaschinken, Nudeln und den 20 Kilogramm schweren Parmensanleib allesamt aus Italien. Auch das Fleisch stamme von Rindern aus nicht industrieller Tierhaltung. Für seine italienischen Spezialitäten importiert Daniele Tremuto (Confoodzio, Weilersbach) den Reis aus dem sizilianischen Catania, das Fleisch von einem Metzger des Vertrauens aus Bad Liebenzell und die Saucen stammen vom Spezialitäten-Importeur Casa Rinaldi. Zugunsten des originellen Geschmackserlebnisses importiert Birungi Maku (Kampala Take Away, Unterhaching) ihre Knoblauch-, Erdnuss- und Sesamsauce eigens aus Uganda. Saporeaty (Burladingen) holt sein Spanferkel in der Toscana persönlich ab. Überwiegend legen die Standbesitzer Wert auf regionale Erzeugnisse und ein saisonales Früchteangebot bei ihren Produkten.

Fleisch war bei den Food Days in Bad Dürrheim der Renner. Die Standbesitzer legen Wert auf regionale Erzeugnisse oder Originalware. Sein Spanferkel holt Guiseppe vom Stand Saporeaty persönlich in der Toscana ab. Bilder: Alexander Hämmerling