von Sabine Naiemi

Es geht immer reihum bei der Organisation der Narrenbörse und Museumsnacht. Die Mitgliedszünfte sind verpflichtet, abwechselnd bei beidem mitzumachen. Dieses Jahr war die Fastnachtslandschaft Schwarzwald dran und die organisierenden Zünfte haben ein richtig tolles Fass aufgemacht.

Die Kuppel drei im Narrenschopf wurde zur Diskothek umfunktioniert, die Biertische und Bänke standen im Foyer, dazwischen waren Stehtische aufgebaut und in der Kuppel selbst ging dermaßen die Post ab, dass es bestimmt die eine oder andere Figur im Häs gejuckt hat, bei der tollen Sause mitzumachen. Die Narrenzunft Zell am Harmersbach hatte DJ Rüdiger dabei und der heizte dermaßen mit Hits aus den 70er- und 80er-Jahren die Stimmung an, dass keiner Ü50 seine Begeisterung bremsen konnte. Na gut, ehrlicherweise muss gesagt sein, dass die Jüngeren genauso viel Spaß hatten. Mit einer Bar in der Kuppel, einem Cocktail- und Likörstand neben der Bierversorgungsstelle und Wurstsalat im Weck war auch für das leibliche Wohl hervorragend gesorgt.

Im Haus des Bürgers war bei der Narrenbörse wie immer das übliche Angebot für den närrischen Bedarf zu kriegen. Dazu kann man Maskenschnitzern über die Schulter schauen beziehungsweise sich sogar ein Maskenmuster anfertigen lassen und weiß so gleich, ob das Resultat in der Realität so gut aussieht, wie man es sich vorstellt. Dass bei 30 Ausstellern und Händlern das Angebot so umfangreich ist, ist genau der Grund, weshalb die Narrenbörse so viele Besucher von weither anzieht. An beiden Tagen war richtig viel los. Samstagmittag hätte die Schlange der Besucher bis auf den Parkplatz gereicht, erzählte einer der Aussteller.

Auch das Fastnachtsmuseum war mit der VR-Brille vertreten. Fasziniert ließen die Leute das 360-Grad-Erlebnis auf sich wirken. Die Baufläche vor dem Narrenschopf zeigt übrigens an, dass die Arbeiten für die mobile Kuppel inzwischen angelaufen sind.

Selbstredend war auch im Festzelt auf dem Großraumparkplatz vor dem Haus des Bürgers für gute Unterhaltung gesorgt. Die Zünfte hatten mit den verschiedenen Ständen quasi ein kleines, in sich geschlossenes Versorgungsdorf aufgebaut und verköstigten hier die Besucher aufs Beste. Bilder von derNarrenbörseundMuseumsnachtunter www.suedkurier.de/10147039