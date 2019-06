20 Musiker aus der Region Spaichingen, Tuttlingen, Villingen und Singen haben sich zur Big-Band „Prime Time“ zusammengefunden, früher „Peter Hudec Jazz-Big-Band“. Die Band existiert seit 30 Jahren und wird am kommenden Donnerstag, 13. Juni, um 19.30 Uhr, im Kurhaus in Bad Dürrheim ein Konzert geben. Das Ensemble spielt in der klassischen Big-Band-Besetzung mit Stimmen für fünf Saxofone, vier Trompeten, vier Posaunen und vier Rhythmusinstrumente (Gitarre, Bass, Klavier, Schlagzeug), erklären die Veranstalter. Das Repertoire der Big Band orientiert sich am Swing und lockert das Repertoire mit Jazz, Latin-, Funk- und Rock-Titel auf. Auftritte in Sigmaringen und Talheim bei Meßkirch, Rottweil, Tuttlingen, Villingen, Rietheim und mehrfach beim Tuttlinger Honberg Sommer festigten seinen Ruf als vielseitiges Jazz-Ensemble, so die Ankündigung. Für Bewirtung ist gesorgt. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt sechs Euro. Beginn ist um 19.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.primetime-bigband.de. Bild: Veranstalter