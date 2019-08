von Sabine Naiemi

Bundesweit findet vom 7. September bis zum 17. September 2019 die sogenannte faire Woche statt, an der auch Bad Dürrheim als zertifizierte Fair-Trade-Stadt teilnimmt. Die Fair-Trade-Steuerungsgruppe der Stadt organisiert während dieser Zeit in Bad Dürrheim etliche Aktionen und Veranstaltungen rund um den fairen Handel.

Den Auftakt macht am Samstag, 7. September von 14 bis 17 Uhr der Peru-Tag, eine Hausmesse im Pfarrsaal der katholischen Kirche in Bad Dürrheim. Hier werden diverse Produkte wie Kleidung und Accessoires aus Peru präsentiert. Am Freitag, 13. September wird es gegenüber der Luisenpassage während des Wochenmarktes eine Bio-Regio-Faire Kaffeetafel geben. Das heißt, es werden fairer Kaffee und Tee zusammen mit lokaler Bio-Milch ausgeschenkt.

Damit nimmt Bad Dürrheim an der Aktion „Mach Kaffee Fair“ teil, die die längste Kaffeetafel der Welt zusammenbringen will. Nach einem fairen Filmabend am Sonntag, 15. September, der ebenfalls im Pfarrsaal der katholischen Kirche stattfindet, wird am 17. September der Abschluss der Fairen Woche bei einem fairen Frühstück im Generationentreff Lebenswert begangen.

Zahlreiche weitere Aktionen geplant

Neben diesen Veranstaltungen beteiligen sich verschiedene Einzelhändler und Gastronomen mit vielen Aktionen. Eine gemeinsame Aktion ist beispielsweise eine Foto-Ausstellung mit Fotografien von Jim Rackete, die in den teilnehmenden Geschäften und Lokalen zu sehen sein werden. Dazu gehören: Conny Brix – Feine Wäsche, die Solemar-Boutique im Solemar, das Café-Restaurant Walz, Naturkost und Edle Steine, das Kurhaus, der Eine-Welt-Laden Karibuni und die Chocolaterie Marzipan in kreativer Form.

Zu den Aktionen vom 7. bis 17. September gehört im Biolädele Antonihof ein Fair-Trade-Quiz, bei dem es Fair-Trade-Produkte zu gewinnen gibt. Bei Conny Brix – Feine Wäsche gibt es in dieser Zeit einen Rabatt von zehn Prozent auf faire May-Wäsche. In der Boutique im Solemar wird eine „Bio-Regio-Faire Tee-Fairkostung“ angeboten, im Café Walz faire Trinkschokolade mit regionaler Bio-Milch. Das Geschäft Naturkost und Edle Steine gewährt auf fairen Kaffee von Mount Hagen zehn Prozent Rabatt, im Kurhaus steht vom 9. bis 13. September ein faires Wochengericht auf der Karte. In der Chocolaterie Marzipan in kreativer Form gibt es heiße Trink-Schokolade mit Überraschung.

Am Montag, 9. September, sowie Dienstag, 17. September, kann man im Karibuni seinen ökologischen Fußabdruck testen lassen und man erhält 15 Prozent Rabatt auf Sommerartikel. Der ökologische Fußabdruck-Test ist eine Abfrage, die aufgezeigt, wie groß der persönliche Einfluss der teilnehmenden Person auf den Umgang mit der Erde ist und wie viele Erden es benötigen würde, wenn jeder Mensch auf der Welt so leben würde, wie man selbst.