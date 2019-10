Schotter vor der Haustüre oder blühende Stauden und Sträucher? Nach dem zweiten heißen Sommer in Folge machen sich viele Gartenbesitzer darüber Gedanken. Neue Züchtungen aber auch bewährte Arten können monatelang blühen und bieten gleichzeitig für Insekten und Vögel bis in den Herbst ein breitgefächertes Nahrungsangebot.

Der Arbeitskreis „Bad Dürrheim blüht auf“ lädt ein, sich beim Besuch der Staudengärtnerei Müller in Tuningen, über Stauden für den Hausgarten zu informieren und die Möglichkeit zu nutzen, Fragen jeder Art zum Thema zu stellen. Auf über 20 000 Quadratmeter werden in dem Familienbetrieb 1300 Staudensorten produziert. Treffpunkt ist bei Stauden Müller, Im Sol 1, Tuningen, am Freitag, 11. Oktober, um 16.30 Uhr. Bild: Stauden-Müller