Der Fraktionssprecher der Freien Wähler im Bad Dürrheimer Gemeinderat, Günter Tschida, hat aus gesundheitlichen Gründen sein Ausscheiden aus dem Gemeinderat beantragt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Günter Tschida ist seit 25 Jahren Stadtrat und hat seit dieser Zeit auch das Amt des Fraktionssprechers der Freien Wähler inne. Erst im Mai wurde zum sechsten Mal in den Gemeinderat gewählt. Nun muss er leider kurzfristig sein Ausscheiden beantragen. „Ich bedauere diesen notwendigen Schritt sehr“, so Bürgermeister Jonathan Berggötz. „Ich habe Herrn Tschida als sehr engagierten und konstruktiv-kritischen Stadtrat kennengelernt und schätze ihn sehr – für seine Genesung wünsche ich ihm alles erdenklich Gute.“ Das Ehrenamt eines Stadtrats kann nicht einfach aufgegeben werden. Das Ausscheiden muss beantragt und vom Gemeinderat bestätigt werden. Dies gilt allerdings in diesem Fall als Formsache, da Günter Tschida mehrere der vorausgesetzten wichtigen Gründe erfüllt. Erster Nachrücker auf der Liste der Freien Wähler ist Wolfgang Reichmann.