von Sabine Naiemi

In seiner Neujahrsansprache kündigte Bürgermeister Jonathan Berggötz ein interessantes Jahr an, das Stadtgeschehen hat nach den Feiertagen wieder Fahrt aufgenommen. Am Donnerstag, 23. Januar, steht die erste Gemeinderatssitzung an, auf der Tagesordnung steht unter anderem die Verabschiedung des Haushalts 2020. Wir greifen verschiedene Abschnitte aus der Ansprache näher auf.