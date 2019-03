von Mandy Heinze

Die Jahreszahl 1969 im Namen des Sportvereins Öfingen weist darauf hin, dass die Fußballer dieses Jahr ihren 50. Geburtstag feiern. Schon bei der Jahreshauptversammlung am Samstag beklatschten Öfinger und Ippinger ihren Verein. Im Jubiläumsjahr findet das traditionelle Sportfest am Wochenende des 18. und 19. Mai statt, mit den Spieltagen der einzelnen Jugendmannschaften, mit Einlagenspielen verschiedener Mannschaften und dem Elfmeterturnier am Samstagabend. Im Jubiläumsjahr wird ebenfalls vom 16. bis 20. Juli der Baarpokal ausgetragen.

Festakt geplant

Der offizielle Festakt zum 50. Geburtstag, so der Vorsitzende Rainer Münzer, wird mit verschiedenen Events am 21. September in der Osterberghalle stattfinden. Hierfür wurde eigens ein Organisationsteam gegründet.

Im Jubiläumsjahr konnten gleich fünf Mitglieder für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt werden. 1994 als Jugendspieler gekommen, spielen Patrick Kaiser, Dominik Wölfle, Fabian Ott, Dominik Neumeister und Markus Wenzler noch heute hier aktiv Fußball. Für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden Rainer Mink, Erich Heppler, Dietmar Nopper, Thomas Zeller, Wilhelm Nopper und Manfred Wölfle geehrt.

Jugend ist Zukunft

Der Fußballverein hat 232 Mitglieder. 33 Kinder und Jugendliche trainieren hier, neun von ihnen sind Mädchen. "Die Jugend ist die Zukunft der Vereine. Aber leider kommen immer weniger Kinder in den Jugendmannschaften nach. Der wenige Nachwuchs wird auch bald in den ersten Mannschaften zu spüren sein", so Jugendwart Bernd Reischl. Denn auch der Öfinger Sportverein ist bei der Jugend auf Spielgemeinschaften angewiesen, in erster Linie mit der SGM Baar und somit Oberbaldingen und Aasen. Die AH-Mannschaft des Öfinger Sportverein wird am 28. Juni wieder beim AH-Turnier in Oberbaldingen und am 20. Juli am Baarpokal teilnehmen, so AH-Obmann Jochen Hibbelein.

Vorsitzender Rainer Münzer lobte die Stadtverwaltung Bad Dürrheim, da die Sportplatzbeleuchtung überraschend auf LED umgestellt wurde. Dies bedeute für den Verein, dass sich die Stromkosten halbieren. Auch der Trainingsplatz wurde um 15 Meter breiter, was ein noch besseres Training gewährleiste.