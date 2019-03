von Sabine Naiemi

Der traditionelle Radsportklassiker Riderman erfährt bei seiner 20. Auflage eine bemerkenswerte Erweiterung. Das „Jedermann“ wird wörtlich genommen, denn jetzt werden bei dem Sportevent im September für Menschen mit Handycap parallel zum Riderman tolle Sportwettbewerbe angeboten. Wie gesagt – jeder Hobbysportler mit Handicap jeden Alters ist willkommen.

Der Riderman 2019 findet vom 20. bis 22. September statt. Organisator Rik Sauser war sofort begeistert, als Stadtjugendpfleger und Koordinator des Bürgerschaftlichen Engagements, Christoph Lauer, an ihn herantrat und seine Idee unterbreitete, die Veranstaltung mit diesem Handicap-Sportangebot zu ergänzen. Typisch Sauser kam einfach nur der Kommentar: „Na klar, das machen wir“. Die Idee, Hobbysportler mit Handicap mit in den Riderman zu integrieren hatte wiederum Cornelia Kunkis-Becker an Lauer herangetragen. Sie ist geschäftsführend bei dem Verein der engagierten Freunde und Förderer des geplanten Parasol-Hotels in Bad Dürrheim mitverantwortlich für die Realisierung.

Barrierefreiheit und Inklusion sind wichtige Themenbereiche, die bei diesem ergänzenden Projekt mit verwirklicht werden sollen. „Gerade der Inklusionsgedanke und auch die Idee, Berührungsängste mit Menschen mit Handicap abzubauen, waren Überlegungen, um die Möglichkeiten auszuloten beim Riderman mitzumachen“, lässt Lauer wissen. Mit den paraolympischen Spielen (Paralympics genannt) wird die Idee des Sports der Olympischen Spiele ja längst auch für hochkarätige Sportwettbewerbe für Sportler mit Behinderung umgesetzt. Solch ein erfolgreicher Spitzensportler ist beispielsweise der Schwenninger Hans-Peter Beier, der 2004 bei den Paralympics in Athen eine Bronze-Medaille im Bahnradrennen gewinnen konnte und seit etlichen Jahren als Radsportler aktiv ist.

Christoph Lauer – er spricht lieber von Menschen mit Handicap als von Behinderten – hat sich für das Herbstereignis unter anderem von den Schweizer Cybathon-Rennen inspirieren lassen, die von der ETH-Zürich organisiert werden und Handicap-Sportlern dabei ermöglichen, neu entwickelte, hoch technisierte Sportgeräte zu entwickeln und nutzen.

Aktuell ist das geplante Zusatzangebot beim Riderman noch in der Planung mit dem Titel „Get together – including sport experience“ überschrieben. „Das mit den Anglizismen ist sicher nicht optimal“, räumt der Stadtjugendpfleger ein, meint jedoch „es könnte aber vor allem Jugendliche ansprechen“.

Tolle Wettbewerbe

Die Handicap-Sportwettbewerbe sollen hauptsächlich auf dem Gelände rund um das Jugendhaus Bohrturm in der Nähe des Riderman-Startgeländes ausgerichtet werden. Riderman hin oder her – das Fahrrad steht dabei nicht einmal so sehr im Mittelpunkt. Zu den angedachten Disziplinen soll das Rollstuhl-Skatern gehören, das französische Boule-Spiel, Aschenbahnrennen, Hindernis-Parcour-Wettbewerbe oder sogar Rollatorrennen. Auch Wettbewerbe mit gemischten Teams sind angedacht. Es ist noch nicht alles endgültig festgelegt für das neue Sportevent. Lauer: „Für gute Ideen sind wir immer offen.“ Startgebühren werden keine erhoben.

Dazu gibt es ein tolles Rahmenprogramm, das für alle interessant sein dürfte, weil es jede Menge Abwechslung bietet. So wird die Rockgruppe „Wackerstones“ aufspielen und der Fanfarenzug der Malteser wird auftreten. DJ Walter Kubas sorgt mit Musik aus der Dose für Stimmung und bei der After-Race-Party darf sicherlich mit viel Spaß gerechnet werden.

Das Projekt freut sich über breite Resonanz. Es konnten bereits 20 Partner gewonnen werden, die das Vorhaben unterstützen. So etwa die Christy-Brown-Schule aus Villingen mit Lehrerin Nathalie Braitsch und die Karl Wacker-Schule von Donaueschingen mit Carolin Koke. Der Caritasverband des Kreises mit Klaus Kasper macht mit und auch Technikfirmen wie PfaNie-Rehatechnik aus Schwenningen oder Schlather-Orthopädietechnik (Balingen) mit Monika Bürgl. Nicht zu vergessen das Jugendhaus mit Leiterin Nicole Grieshaber und die städtische Behindertenbeauftragte Inge Teichert.