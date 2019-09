Für die nächsten drei Monate ist im Haus des Gastes eine neue Ausstellung des Vereins der Kunstschaffenden und Kunstfreunde Bad Dürrheims mit Werken der Gisela Schiermann und Jürgen Merk zu sehen. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei und kann während der regulären Öffnungszeiten im Haus des Gastes angeschaut werden.

Eine Hälfte der Ausstellung stellt der ehemalige Vereinsvorsitzende Jürgen Merk. Von ihm sind zu sehen Fotografien, Kollagen und Malereien in „harmonischem und provokantem“ Stil aus seiner jüngeren Schaffensphase. Merk ist außerdem Sammler kunstvoller Bilderrahmen. Einem jüngst gefundenen Exemplar fehlte der untere Schenkel. „Bei diesem Anblick hatte ich das Gefühl, hier will jemand aus der Strukturiertheit ausbrechen“, sagt Merk. So stellt dieser die Geschichte um den Ausbruch von Ikarus aus der griechischen Mythologie dar.

Das Pendant zu Merk ist Gisela Schiermann, die beruflich in Mode- und Werbeagenturen praktizierte, als auch an Volkshochschulen lehrte. Schiermann stellt Werke von geometrische Formen und Zahlen aus, deren kräftige Farben ihre Wirkung auf Geist und Seele des Betrachters entfalten sollen. „Ich wollte nicht zu mathematisch werden. Aber in den letzen beiden Jahren wollte ich strenge Farben und Formen malen. Mir persönlich hat es Spaß gemacht und gutgetan“, erklärt Schiermann ihre Inspiration.