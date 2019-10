von Wolf-Wilhelm Adam

Einen ganz aufregenden Sachkundeunterricht erlebten kürzlich 38 Kinder der Ostbaarschule am Niederwiesensee in Unterbaldingen, wo sie auf Angelika Schwarz-Marstaller trafen, die mit dem Ökomobil des Regierungspräsidiums Freiburg gekommen war.

Zunächst fanden sich bei der Suche nach Biberspuren zahlreiche Hinweise: eine Biberburg, eine Biberrutsche und umgenagte Bäume. „Das sind alles ältere Spuren“, wusste Schwarz-Marstaller, allerdings soll es auf der anderen Seite des Weihers auch aktive Biber geben. Anschaulich erklärte Angelika Schwarz-Marstaller den Kindern im Ökomobil wie ein Biber aussieht, wie er lebt und warum er einerseits als Landschaftsgestalter wertvoll, andererseits aber für viele ein Ärgernis darstellt. Fasziniert streichelten die Kinder den von ihr mitgebrachten ausgestopften Biber.

Der Biber ist in aller Munde. Und da das Tier eher nachtaktiv ist, fanden es die Kindern super, ihn mal vor sich zu sehen und sogar anfassen zu können. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Dann wurden die bereits während der Spurensuche gesammelten Pflanzen im wahrsten Sinne des Wortes unter die Lupe genommen. Jedes Kind konnte durch ein Mikroskop jedes Detail studieren. Später wurden einzelne Exponate in Großaufnahme auf der großen Leinwand bestaunt. Etwa die Brennhaare der Brennnesseln, Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Blüten der Erle, das tödliche Pfaffenhütchen und die Blattadern des Ahornblattes. Beim Anblick von Blattläusen und einer Spinne reichten die Reaktionen der Kinder von „igitt“ und „bäh“ bis hin zu „sieht doch voll cool aus“. Als Angelika Schwarz-Marstaller berichtete, dass Waldhonig zuerst durch den Magen der Blattlaus und dann durch den Magen der Biene geht, bevor er auf dem Brot landet, verging manchen Kindern dann doch der Appetit auf Waldhonig.

Der Blick durch das Mikroskop offenbart Dinge, die man normalerweise gar nicht sieht. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Später wurden mit dem Kescher am See noch kleine Wassertiere gefangen und genauso angeschaut. Die Schüler waren absolut begeistert bei der Sache und wurden von ihren Lehrerinnen Kerstin Sauser und Yvonne Schnee-Hauger sehr gelobt. Ein großes Dankeschön richteten die Lehrkräfte an den örtlichen Angelsportverein. „Wir konnten hier alles nutzen und hatten so beste Bedingungen für unsere Exkursion. Das ist keine Selbstverständlichkeit.“