Im Juli unternahmen 49 Gäste des Wellness- und Gesundheitszentrums Solemar einen erlebnisreichen Ausflug ins Schwäbische Oberland. Diese Tagesausflüge, die für die Gäste vom Solemar regelmäßig organisiert werden, sind für viele Personen beliebte Termine im Jahr, erklärt die Kur- und Bäder GmbH. Zunächst erwartete die vergnügte Reisegruppe in Ochsenhausen eine Fahrt mit der Museumsbahn – dem „Öchsle“. Später ging es zur Wallfahrtskirche St. Peter und Paul mit ihrer herausragenden Barock-Architektur. Der nächste Höhepunkt war der Besuch der Käserei Vogler in Gospoldshofen bei Bad Wurzach. Zum Abschluss kehrten alle in das urige Sennerstüble ein und genossen regionale Spezialitäten wie Most, Wein und mehr. Geradezu vollgepackt mit wunderschönen Erlebnissen kehrte die Reisegruppe heim. Der nächste Solemar-Ausflug, zu dem sich die Solemargäste jetzt schon anmelden können, findet am 26. September statt. Geplant ist der Besuch des Wasserschlosses Glatt mit einem Erlebnisabend in der Mönchshofsägemühle in Waldachtel-Vesperweiler. Bild: Kur- und Bäder GmbH