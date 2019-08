von Sabine Naiemi

Klimaschutz und CO2-Emissionen sind aktuell in aller Munde, viele Städte rufen den Klimanotstand aus. Da fragt man sich doch: Was macht denn Bad Dürrheim als dreifach prädikadisierter Kurort in Bezug auf dieses Thema? Der SÜDKURIER hat die Antworten.

Da gebe es einiges, erklärt Kurgeschäftsführer Markus Spettel. „Zum Beispiel stellt die Kur- und Bäder GmbH schon seit vielen Jahren die Sommersinnfonie klimaneutral und seit zwei Jahren auch den Stirnlampenlauf.“ Was man sich darunter konkret vorstellen muss, erklärt Spettel so: Zunächst achte man darauf, dass bei Veranstaltungen keine langen Transportwegen anfallen, sondern dass alle Lieferanten aus der Region kommen. Es würden heimische und regionale Produkte angeboten. Man verweise bei großen Veranstaltungen grundsätzlich darauf, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anstatt mit dem Auto anzureisen. „Da fängt es schon an, dafür zu sorgen, dass möglichst wenig CO2-Emissionen entstehen“, so Spettel. Der zweite Punkt: „Es gibt die Firma Climate-Partner. Diese macht entsprechende Berechnungen. Dabei wird mit allem, was an Treibhausgasemissionen durch die Veranstaltung verursacht wird, wird ein CO2-Äquivalent ausgerechnet – also wieviel wird freigesetzt – und das wird dann durch die Unterstützung bestimmter zertifizierter Klimaschutzprojekte mit Emissionsminderungszertifikaten ausgeglichen.“ Bei der Sommersinnfonie 2019 habe man ein regionales Projekt in der Freiburger Umgebung unterstützt, bei dem es um den Lebensraum von Auerhuhn und Haselhuhn im Freiburger Stadtwald gehe. Beim Stirnlampenlauf unterstützte man den Bau von Wasserkraftwerken in Indonesien/Nordsumatra. Das sei Teil der Sponsoring-Leistung des Anbieters und Kooperationspartners Naturenergie. Spettel: „Ich finde das ist echt eine gute Sache.“

„Wir setzen auch intern immer Ziele im Bereich Klimaschutz, um Emission, die aus Gas und Strom entstehen, zu reduzieren und Einsparungen zu realisieren.“ 2015 sei ein Energieaudit erfolgt, das gezielt Verbesserungspotenzial und Steigerung der Energieeffizienz aufzeigte. steigern. Anhang jährlicher Energiemanagement-Berichte werden Verbrauche abgeglichen. 2016 wurde ein großes Blockheizkraftwerk (BHKW) im Solemar eingebaut, 2017 auch im Kurhaus. Im Wärmeverbund werden vom Kurhaus aus das Haus des Bürgers, das Haus des Gastes und die beiden Rathäuser mit Strom und Wärme versorgt. Die BHKWs waren ganz große Maßnahmen, um Energie und Kosten einzusparen. Sie werden mit Gas gespeist. 2018 wurden im Zuge der Dachsanierung im Solemar 40 Leuchten auf LED umgestellt, jetzt sei geplant, die Unterwasserscheinwerfer umzurüsten, aktuell werden auf dem großen Parkplatz die Leuchten umgerüstet, für die Fassadenleuchten des Solemar ist das auch vorgesehen. Natürlich wirkt sich auch die Dachsanierung des Solemars mit entsprechenden energetischen Maßnahmen auf den Energieverbrauch aus. Die Umstellung von Badewasserumwälzpumpen auf Frequenzumrichter-betriebene Hocheffizienz-Pumpen spare stark Energie ein. Wärmerückgewinnung aus Badewasser wird schon lange praktiziert. Die Sensibilisierung der Mitarbeiter ist ein weiteres Mosaiksteinchen. Städtische Gebäude: Die Stadt betreibt und unterhält 31 kommunale Liegenschaften mit einer Gesamtfläche von 38 803 Quadratmetern. Die Gebäude werden im Sinne eines Energiemanagementes regelmäßig überprüft. Man würde gern viel auf einmal machen, erklärt Markus Spettel noch, das sei aber auch eine Frage der Finanzierbarkeit. Andererseits würden sich viele der Maßnahmen aber auch relativ schnell amortisieren.

