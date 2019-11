von Alexander Hämmerling

21 Jahre nach Vereinsgründung strotzen die Riedhexen vor Stabilität und sind aus der Ortsfasnet nicht mehr wegzudenken. Mit sieben neuen Täuflingen verzeichnet man auch einen ungewöhnlich hohen Narrenzuwachs in 2019.

Erster Vorsitzender bleibt nach den Wahlen Alexander Schmelzer, sein Stellvertreter ist Benjamin Kochems, Schriftführerin ist Stefanie Sieber, die Kasse obliegt weiterhin Ilka Lehmann und die Funktion der Oberhexe übernimmt Sascha die Pietro.

Stabilität im Vorstand bei den Riedhexen. Wiedergewählt wurden (von links) der zweite Vorsitzende Benjamin Kochems, die Kassiererin Ilka Lehmann, der Vorsitzende Alexander Schmelzer und die Oberhexe Sascha di Pietro. | Bild: Alexander Hämmerling

„Trinkfreudig und in ungemein spaßiger Atmosphäre“, kommentierte Schriftführerin Sieber in ihrem Bericht die hohen Tage. Die Besenwirtschaft Hexenkessel erweise sich weiterhin als stark frequentierte Lokalität. „Es ist unsere wichtigste Aktion an Fastnacht, diesmal mussten wir gar Getränke nachbestellen.“ Außerhalb der Fasnet pflegt man das kameradschaftliche Miteinander durch Grillfeste oder Ausflüge. Bereits zum vierten Mal in Folge beteiligten sich die Riedhexen am Sommerferienprogramm Hochemmingens. „Ein dickes Lob hierfür für euch, ein wichtiger Punkt für die Kinder des Orts“, lobte Ortsvorsteher Helmut Bertsche.

Eine gediegene Such- und Rätselaktion im Ort zum Auffinden von Fastnachtsutensilien stellte den Ersatz für das bisherige bizarre Taufritual dar. David Riebold, Simon Seyerle, Tim Huttel, Rainer Walther, Piera del Giudice, Lisa Blattmann und Heike Pfeifer sind demnach nun vollwertige Riedhexen.