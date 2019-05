von Wolf-Wilhelm Adam

Die Christdemokraten von Unterbaldingen gehen mit sieben Kandidaten in die Ortschaftsratswahlen, die am 26. Mai stattfinden werden. Am vergangenen Dienstag waren die Bürger zu einem Kennenlerngespräch eingeladen.

Zunächst stellten sich die Kandidaten einzeln vor, wobei der 23-jährige Benedict Baumann, Mitarbeiter der Autobahnmeisterei und Jugendwart der Feuerwehr, beruflich bedingt nicht anwesend sein konnte.