von SK

Bad Dürrheim (häm) Kostenlos und neutral Pflegebedürftige, ihre Angehörige oder alle Interessierten zu beraten ist ihr Geschäft im Haus des Bürgers. Die Möglichkeit einer Außensprechstunde des "Pflegestützpunktes Schwarzwald-Baar-Kreis Süd" wird in Bad Dürrheim fünf Jahre alt. Für die Initiatorin des Angebots und ehemalige Behindertenbeauftragte Hannelore Prochnow Anlass, Resümee zu ziehen und ihren Dank auszudrücken.

Betroffene von Krankheiten oder auch einfach nur von Altersgebrechen brauchen oft für mannigfaltige Fragen einen fachlichen Rat: Pflegegrad, Rente, Sozialhilfe und ehrenamtliche Strukturen zur Abhilfe. Vor allem Hilfsangebote in lokaler Nähe und der Umgang mit administrativen Strukturen spielen den Erfahrungen nach eine große Rolle. Hierzu können sich Ratsuchende aus Bad Dürrheim und Umgebung jeden letzten Montag im Monat, von 14 bis 16 Uhr, unangemeldet und kostenlos an den Pflegestützpunkt im Haus des Bürgers wenden. Der Beratungsraum befindet sich im Erdgeschoss beim Seiteneingang des Gebäudes.

Die Gesundheitswissenschaftlerinnen Johanna Wetzel und Maria Adoniu vom Sachgebiet "Hilfe zur Pflege" im Landratsamt Schwarzwald-Baar stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Aufgrund der Bevölkerungsstruktur der Kurstadt stoße das Beratungsangebot auf hohes Interesse, weiß Hannelore Prochnow, die ehemalige Behindertenbeauftragte der Stadt. "Es ist vor allem die Komplexität der neuen Pflegegrade und den damit verbundenen, finanziellen Ansprüchen, wo Mangel an Klarheit herrscht", erklärt Wetzel zum Schwerpunkt der Anliegen von Ratsuchenden. Aufgrund der kaum zu überblickenden Vielzahl an ehrenamtlichen Strukturen zur Unterstützung Pflegebedürftiger und deren Angehörigen herrsche auch in diesem Punkt Aufklärungsbedarf.

Das Beratungsangebot vor Ort wurde auf Initiative von Hannelore Prochnow in Bad Dürrheim etabliert. Im Februar 2014 ging die Sprechstunde schließlich an den Start. "Nach fünf Jahren möchte ich als Initiatorin beiden Damen gegenübe rmit einer Urkunde meinen Dank ausdrücken", sagte Prochnow.