von Alexander Hämmerling

Seit dem Beginn der Blutspendeaktionen in Bad Dürrheim im Jahre 1966 stagnieren die Zahlen an bereitwilligen Blutspendern kontinuierlich. Ein Trend, der bundesweit festzustellen ist. Beispielsweise waren 733 Blutspenden bei vier Blutspendeterminen in Bad Dürrheim im Jahr 2017 zu verzeichnen. Das waren 32 weniger als im Vorjahresvergleich. Das sei zwar nur eine leichte Fluktuation, die jedoch langfristig Kontinuität besitze, berichtet der DRK-Blutspendedienst.

Durchschnittlich 180 bis 250 Blutspender sind im Haus des Bürgers bei einer Blutspendeaktion vorzufinden. Katastrophenfälle, etwa Erdbeben oder Zugunglücke, treiben die Spendenbereitschaft schlagartig in die Höhe. Nach solchen Ereignissen finden sich auch in der Kurstadt bis zu 450 Spender pro Spendeaktion ein.

Acht Blutspendeaktionen hat der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes in Bad Dürrheim und Brigachtal 2018 durchgeführt, etwa 1800 Spender waren dabei zugegen. Eine Zahl, die seit Jahrzehnten stagniert. 30 bis 40 ehrenamtliche Helfer des DRK-Ortsvereins Bad Dürrheim, welcher auch die Blutspendesammlungen in Brigachtal betreut, sind pro Aktion in beiden Gemeinden im Einsatz.

Der Rückgang an Spendern wird wohl auch in Zukunft Bestand haben. Aufgrund der älter werdenden Bevölkerung geht die Summe der Gewohnheitsspender allmählich zurück. Nach einer bundesweit einheitlichen Regelung dürfen Mehrfachspender jetzt bis zum 69. Geburtstag Blut spenden, nach individueller Entscheidung des Arztes beim Spendetermin auch bis zum 73. Geburtstag. Die Altersgrenze wurde aufgrund des steigenden Alters der Bevölkerung angehoben.

Am Beispiel der Alterszusammensetzung in Bad Dürrheim dürfte die Regelung in Zukunft umso mehr für Stagnation sorgen, zumal auch junge Erstspender aufgrund allgemeiner Erfahrungen keineswegs zu Gewohnheitsspendern werden. Parallel bleibt die Nachfrage nach Blutpräparaten nicht nur stabil, sondern eine älter werdende Bevölkerung benötigt mehr Reserven aufgrund von Erkrankungen mit höherem Risiko im fortgeschrittenen Alter.

Ein Großteil der Blutreserven geht an Tumor- oder Krebspatienten. Allein in Baden-Württemberg und Hessen werden laut Angaben des Blutspendedienstes wöchentlich etwa 15 000 Blutspenden von je einem halben Liter benötigt. Dabei spenden unter fünf Prozent der Bevölkerung regelmäßig Blut. Die Wahrscheinlichkeit, jemals in seinem Leben auf eine Bluttransfusion angewiesen zu sein, liegt im Gegensatz dazu bei etwa 80 Prozent.