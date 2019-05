von Wolf-Wilhelm Adam

Wie haben Sie die vergangenen 50 Jahre erlebt?

Insgesamt war es eine spannende und abwechslungsreiche Zeit. Ich war zunächst als Vikar in drei Pfarreien tätig und dann in weiteren drei Pfarreien als Pfarrer für die Gemeinden verantwortlich. Mir hat der Umgang mit den Menschen aller Altersklassen immer sehr viel Freude bereitet und das tut es auch heute noch.

Was genau meinen Sie mit „spannend“?

Menschen sind immer spannend. Durch die Botschaft, die ich vertrete und verkündige, kommt man mit sehr vielen Menschen in Kontakt. Bei vielen kommt es gut an, sie sind offen für den Glauben und bringen einem Begeisterung entgegen. Andere sind sehr kontrovers und teilweise ablehnend und äußern auch offen Kritik. Dieses Spannungsverhältnis fordert und fasziniert mich unverändert.

Wie gehen Sie mit dieser Kritik um?

Meinem Empfinden nach hat die Skepsis der Kirche gegenüber zugenommen. Das ist meiner Meinung verständlich bei allem, was aktuell passiert und ans Licht kommt. Wir leben in einer Zeit, in der Glaube nicht gefragt ist. Von Generation zu Generation wird er verstärkt weniger, verdunstet und verschwindet vielerorts. Wir Pfarrer haben in gewisser Weise damit zu leben, müssen uns der Zeit anpassen. Ich kann jedoch nicht sagen, dass es früher besser oder schlechter war, denn schon bei meiner Priesterweihe waren diese Tendenzen spürbar.

Wie sollte ihrer Meinung nach die Kirche reagieren?

Wir haben zum einen eine Glaubenskrise, gegen die wir nicht viel tun können. Wir haben aber auch eine Kirchenkrise, gegen die wir unbedingt etwas tun müssen, denn die Kritikpunkte sind nachvollziehbar.

Worin sehen Sie die Ursache dieser Glaubenskrise?

Es geht uns allen offensichtlich zu gut. Der Glaube ist für viele kein Thema. Nur wenige fragen nach dem, was über das Jetzt hinaus geht.

Gibt es auch positive Veränderungen?

Positiv ist, dass sich die Gemeinden der Realität stellen. Wir versuchen heute, den Glauben in kleinen Gruppen und Zahlen zu leben. Wir sind nicht mehr die große Volkskirche von einst. Doch gerade in diesen kleineren Zahlen und Gruppen lebt sich der Glaube intensiver.

Ist ihnen um die Kirche bange?

Für die Zukunft bin ich nicht pessimistisch. Glaube und Kirche werden weiterleben, aber es wird andere Bedürfnisse zu befriedigen geben. Es ist Rückgang und Zerfall zu beobachten, andererseits aber auch klares und positives Wachstum. Im Rahmen der Seelsorgegemeinschaften gibt es neue Teams, die sich aus unterschiedlichsten Gemeindemitgliedern zusammensetzen. Hier wächst etwas zusammen, was es früher nicht gab, was aber für die Kirche im Allgemeinen und vor Ort unheimlich wichtig ist.

Wie hat sich der Beruf des Pfarrers verändert?

Wir sind keine Einzelkämpfer mehr. Früher war der Pfarrer für alles zuständig, von der Vorbereitung der Kommunionkinder und Firmlinge, über Bauangelegenheiten, Kindergärten und verwaltungstechnische Dinge bis hin zu Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, Gottesdiensten und die eigentliche Seelsorge. Ich mochte die Verwaltung nie. Die jetzt stattfindenden Veränderungen sehe ich als sehr positiv an. Wir entwickeln uns hin zu Teamplayern. Die Seelsorgeteams übernehmen Aufgaben, die Eltern der Kommunionkinder und Firmlinge bringen sich ein. Das ist aber auch dringend notwendig.

Würden Sie sich wieder für diesen Beruf entscheiden?

Das kann ich durchaus mit Ja beantworten. Ich war und bin in meinem Beruf immer zufrieden und glücklich. Besonders die Gemeindeseelsorge hat es mir angetan, die würde ich immer wieder wählen. Die Fülle und Breite einer Gemeinde mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Alten ist einfach schön. Das Leben in gewisser Hinsicht mit zu gestalten, zu deuten und zu helfen, stellt für mich den besten Beruf dar, den man haben kann.

Sie sind immer noch in der Gemeinde eingebunden?

Eigentlich bin ich zu 70 Prozent pensioniert und zu 30 Prozent immer noch aktiv. Dabei wird der Radius immer größer. Meine Mitbrüder und ich bekommen Anfragen von überall her. Zuletzt habe ich in Fischbach, Pfaffenweiler, Triberg und Tannheim mit den Gemeinden Gottesdienst gefeiert. Solange ich kann, mache ich das gerne.

Haben Sie es bereut, nach ihrer Pensionierung in Bad Dürrheim zu bleiben?

Nein, keineswegs. Mir war im Sinne eines klaren Schnitts nur wichtig, nicht mehr direkt im Zentrum zu wohnen. In Hochemmingen fühlen sich meine Schwester Rita und ich uns sehr wohl. Wir sind sehr gut integriert und vernetzt. Der einzige Wermutstropfen: Die Infrastruktur zum Einkaufen war in Bad Dürrheim deutlich besser.

Was raten Sie jungen Pfarrern?

Sie sollen Seelsorger werden, die mit der Botschaft Jesu auf die Menschen zugehen, ohne sie ihnen aufzudrängen. Wenn sie diesen Weg gehen, dann kann der Beruf des Priesters auch heute noch Sinn, Freude und Erfüllung bringen.