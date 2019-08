von Wolf-Wilhelm Adam

Es ist eine Sportart, die man nicht alle Tage zu Gesicht bekommt, obwohl sogar Deutsche Meisterschaften und Europameisterschaften darin ausgetragen werden. Die Rede ist von Pit-Pat. In Bad Dürrheim ist ein Verein zuhause, der diesen Sport seit nunmehr 25 Jahren betreibt. Am vergangenen Wochenende fanden wieder die Stadtmeisterschaften statt, an denen alle Interessierten und Spielwilligen teilnehmen können.

Dieses Vierteljahrhundert Vereinsgeschichte nahm der SÜDKURIER zum Anlass, den Verein vorzustellen und hinter die Kulissen dieses Sports zu blicken.

.Was muss man sich unter Pit-Pat eigentlich vorstellen?

Pit-Pat ist eine Kombination aus Billard und Minigolf und wird auch Hindernis-Billard genannt. 1984 wurde es in Ingolstadt entwickelt und ist seither in ganz Europa vertreten, wenn auch Deutschland, Österreich und Schweiz die Kernländer des Freizeitsports sind. Gespielt wird mit vier verschieden schweren Bällen und einem Spielstock, der dem des Billards sehr ähnlich ist. Das Spiel umfasst 18 verschiedene Tische, auf denen Hindernisse unterschiedlichster Art zu überwinden sind. So muss etwa über die Bande gespielt werden, um das Ziel zu erreichen, oder der Ball muss in einem Miniatur-Basketballkorb versenkt werden. Ziel ist, mit möglichst wenigen Stößen alle Bahnen zu bewältigen.

Hier eine etwas knifflige Aufgabe: Optimal ist, wenn dieser Ball jetzt im Miniatur-Basketballkorb landet und das natürlich auch noch beim ersten Anlauf.

.Wie entstand der Pit-Pat-Club Bad Dürrheim?

Die Anfänge liegen weit vor dem Jahr 1994. „Damals hat sich eine lose Gruppierung den Sport in Hardt bei Königsfeld angeschaut und sich dort mit engagiert“, erklärt Jürgen Binner, der stellvertretende Vorsitzende. Vor 25 Jahren wurde der Entschluss gefasst, eine eigene Anlage zu errichten. Diese fand ihren Platz im damaligen Familien- und Freizeitpark in Villingen. Dort erfolgte dann auch die Vereinsgründung. Als der Park umzog, zog auch der Pit-Pat-Club mit, allerdings kamen fünf Jahre später sämtliche Bahnen mitsamt dem Inventar des Familienparks unter den Hammer. Binner: „Wir hatten plötzlich keine Möglichkeit mehr, unseren Sport auszuüben, was uns schwer traf. Da wir den Verein nicht aufgeben wollten, kauften wir übers Internet eine neue Anlage.“ So fanden 18 extrem beständige und robuste Tische den Weg aus dem hohen Norden in den Süden. Dann musste nur noch eine neue Bleibe gefunden werden.

.Wie kam der Pit-Pat-Club nach Bad Dürrheim?

„Nachdem wir mehrere Städte und Gemeinden angeschrieben hatten, bekamen wir von der Kur- und Bäder GmbH die Möglichkeit, unsere Tische direkt dort aufzustellen, wo sie sich jetzt befinden, hinter dem Adventure-Golfplatz. Da sagten wir natürlich nicht nein“, so der Vereins-Vize. Der Verein wurde in Pit-Pat-Club Bad Dürrheim umbenannt. Seither ist die Kurstadt Vereinssitz.

.Wer betreut die Pit-Pat-Anlage und wer kann da spielen?

Die Pit-Pat-Anlage wird vom Adventure-Golfplatz aus mitbetrieben. Dort werden auch die Bälle und Spielstöcke herausgegeben und für die Sauberkeit der Bahnen gesorgt. Jeder, der spielen möchte, kann dies tun. Die Anlage mit ihren 18 Tischen ist der Allgemeinheit jederzeit zugänglich. Das war von Anfang an der Kur- und Bäder GmbH und auch dem Pit-Pat-Club wichtig, denn die Tische sollen ja nicht genutzt herumstehen.

.Wie sieht das Vereinsleben des Pit-Pat-Clubs aus?

Der Verein trainiert mittlerweile nur noch einmal im Monat auf der Anlage und trägt hier seine Meisterschaften und Veranstaltungen aus. „Unsere Mitglieder kommen von überall her“, erzählt der Vorsitzende Thomas Janzikowski. „Offenburg, Villingen, Bad Dürrheim, Schramberg, Reutlingen – wir sind weithin verbreitet.“ Die Mitglieder sind auch sehr bei Wettkämpfen erfolgreich. Ausüben kann man den Sport ab einem Alter von etwa zehn Jahren bis ins hohe Alter. Von den 25 Mitgliedern ist der Jüngste 13 Jahre alt, der Älteste ist mit seinen 82 Lenzen immer noch aktiv.

.Wie verlief die Stadtmeisterschaft dieses Jahres?

„Die Teilnehmerzahlen sind leider rückläufig“, erzählt Binner. Trotzdem waren spannende Spiele zu beobachten und letztlich konnten unter den 36 Teilnehmern die Sieger ermittelt werden. Bei den Erwachsenen siegte Ramona Nugay mit 26 Stößen vor Andreas Gut mit 27 und Alex Weigold mit 28 Stößen. Bei der Jugend holte sich Marcel Ridzewsky mit 29 Stößen den Sieg vor Marlene Schäfer mit 34 und Marcel Kiwitt mit 38 Stößen. Der Rekord auf der Bad Dürrheimer Bahn liegt übrigens bei 20 Stößen. Bisher hat es noch keiner geschafft, die 18 Tische in 18 Stößen zu bespielen.