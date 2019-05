von Sabine Naiemi

Lange Zeit sah es am gestrigen Montag, 27. Mai, in Bad Dürrheim bei der Auszählung der abgegebenen Stimmen so aus, als würde die Wahlbeteiligung unter 40 Prozent liegen – ein niederschmetternder Wert. Schließlich erfüllten sich jedoch die in die – noch nicht ausgezählte – Briefwahl gesetzten Hoffnungen, letztendlich waren es dann 54,3 Prozent Wahlbeteiligung. 10 790 Personen waren wahlberechtigt.

Die CDU ist zwar immer noch die stärkste Kraft im Gemeinderat, musste jedoch einen Verlust von 6,87 Prozent hinnehmen und hat jetzt zehn Sitze. 2009 bekamen die Christdemokraten 39,2 Prozent, 2014 waren es 40,57 Prozent, jetzt liegt die CDU bei einem Stimmenanteil von 33,7 Prozent. Neu im Gemeinderat ist Ingrid Limberger, die auf Anhieb 2346 Stimmen auf sich vereinigen konnte. Weiter zieht neu in den Gemeinderat Regine Mäder (1354 Stimmen) aus Hochemmingen ein. Markus Heinemann verpasste das Mandat knapp. Nicht mehr dabei sind Monika Link und Peter Hug. Unangefochtener Stimmenkönig ist nach wie vor Heinrich Glunz mit 3320 Stimmen, gefolgt von Moritz Nann (2654) und Barbara Fink (2640). Helmut Bertsche aus Hochemmingen erhielt 2364 Stimmen, Karlheinz Ullrich, Oberbaldingen, 1657, Astrid Schweizer-Engesser aus Öfingen bekam 2853 Stimmen, Albert Scherer aus Sunthausen 1487 und Jürgen Schwarz (Unterbaldingen) 1907 Stimmen.

Die Freien Wähler haben von 21,76 Prozent auf nun 25,9 Prozent zugelegt und haben demzufolge jetzt sieben Sitze im Gemeinderat. Neu in den Gemeinderat kommen Jürgen Rauch mit 1534 Stimmen und Christian Noack aus Sunthausen mit 1492 Stimmen. Von den vorherigen Gemeinderäten sind wieder dabei: Klaus Götz (2942 Stimmen), Uwe Siefert (2873), Günter Tschida (1736), Hans Lohrer aus Oberbaldingen (1446), Gottfried Schacherer aus Unterbaldingen (1310).

Deutlich zugelegt hat auch die LBU, von 17,63 Prozent in 2014 ist der Stimmenanteil auf 21,2 Prozent gestiegen. Damit hat die Liste jetzt sechs Sitze im Gemeinderat. Stimmenkönig bei der LBU ist Christoph Trütken (3824), gefolgt von Wolfgang Kaiser aus Sunthausen (2523). Angelika Strittmatter erhielt 1287 Stimmen, Rainer Schmid (Hochemmingen) 1060 Stimmen. Neu im Gremium sind Karen Roeckl mit 1157 und Svenja Manger aus Öfingen mit 978 Stimmen.

Einen höheren Stimmenanteil kann auch die FDP wieder verbuchen. Sie ist von 10,77 Prozent auf 11,8 Prozent gekommen, bleibt aber weiter bei drei Sitzen im Gemeinderat. Diese entfallen auf Andrea Kanold, Jürgen Rebholz und Hans Buddeberg.

Federn gelassen hat auch die SPD. Sie ging um 1,35 auf 7,4 Prozent runter. Im Gemeinderat sitzen demnach wieder Derya Türk-Nachbaur mit 1538 und Beate Schrenk mit 958 Stimmen.

