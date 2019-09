Sechs neue Mitarbeiter, die im September ihre Ausbildung bei der Stadt begannen, wurden erfreut von Bürgermeister Jonathan Berggötz begrüßt. Er sicherte den motivierten und fröhlichen jungen Leuten tolle Lehrjahre zu. Sie seien jetzt Botschafter der Stadt. In der Verwaltung werden Brigitte Kunz mit der dreijährigen Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten und Antonia Weiß mit einem sechsmonatigen Einführungspraktikum zum Studium Public Management tätig sein. Johannes Maret und Punita Müller beginnen ihre praxisintegrierte Ausbildung zu Erziehern in der Kindertagesstätte Stadtkäfer. Ihre einjährigen Anerkennungspraktika zur Erzieherung absolvieren Andrea Haas bei den Stadtkäfern und Vanessa Mustafa im Kindergarten in Biesingen. Bild: Stadtverwaltung