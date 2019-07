von Wolf-Wilhelm Adam

Oberbaldingen – Die Viertklässler der Ostbaarschule erlebten am gestrigen Dienstag einen tierisch spannenden Tag. Bei ihnen stand Hundetraining auf dem Stundenplan. Allerdings galt das Training den Kindern, die den richtigen und bewussten Umgang mit dem Vierbeiner erlernen sollen.

Hubert Asam mit seinem Hund Reto zeigt den Viertklässlern der Ostbaarschule viel über Interaktion mit dem klugen Vierbeiner.

In der Ostbaarschule gibt es dieses Projekt für die Viertklässler seit einem Jahr. Und zwar mit einem vom Förderverein der Ostbaarschule finanzierten Tag, den Hundeprofi Hubert Asam mit seinem Hund Reto gestaltet.

Die erste Frage, die ihm gestellt wurde, war die folgende: „Wann darf ich einen Hund streicheln?“ Asams Antwort: „Wenn es nicht dein eigener Hund ist am besten gar nicht.“ Darüber waren die Kinder erst einmal recht verwundert. Doch der Hundeexperte erklärte anhand vieler Geschichten und Beispiele, warum er diese Aussage trifft.

Letztlich gehe es im Umgang mit Tieren und insbesondere mit Hunden darum, Respekt und Achtung zu zeigen. „Respektiert den Hund, dann wird er von ganz alleine kommen und sich streicheln lassen.“ Asam vermittelte den Kindern, dass sie im Umgang mit fremden Hunden immer erst den Rudelführer, also in der Regel den Menschen an der Seite des Tieres, um Erlaubnis fragen müssen.

Aus ihrem Naturell heraus, mögen erst einmal alle Hunde kleine Kinder. Es komme aber sehr darauf an, wie der Hund in seiner Familie integriert und erzogen sei, erklärt Asam. Hunde müssen eine sehr tiefe Bindung zu ihrem Menschen haben und ein enormes Vertrauen. Dass dies bei Reto der Fall ist, zeigte sich in der Interaktion zwischen Hubert Asam und dem Tier. Reto war zwar an der Leine, doch diese war eher Zierde. Er befolgte voll auf seinen Menschen konzentriert alle Befehle, obwohl die Kinder um ihn herumtoben und ihn lockten. „Für Hunde steht aus der Natur heraus die Familie über allem. Ein Hund würde nie etwas zu seinem Vorteil tun, was aber seiner Familie schaden würde“, erzählt Asam. Und deshalb hätten Kinder, die mit richtig erzogenen Hunden aufwachsen auch nie etwas zu befürchten.

Der Hundeprofi erklärte, wie die Kommunikation eines Hundes funktioniert. Da sie nicht sprechen können, drücken sie durch Bewegungen, durch Stupsen, aber auch durch Laute aus wie leichtes Knurren. „Wenn in einem Rudel die Kleinen zu aufdringlich werden, dann schnappt der Rüde auch mal nach der Schnauze des Kleinen. Die Natur hat hier aber eine Sicherheit eingebaut. Der Rüde würde den Kleinen niemals damit verletzen. Er zeigt ihm nur, dass er auf Distanz bleiben soll.“ Genauso funktioniere das auch in der gesunden Interaktion zwischen Mensch und Tier. Wenn der Hund keine Lust mehr hat, dann zeigt er das. Tritt man dem Hund respektvoll gegenüber, nimmt man diese Zeichen auch wahr. Voraussetzung sei aber, den Hund nicht zum Egoisten erzogen zu haben, was leicht durch das reine Belohnungssystem mit Leckerlies passieren könne.

Asam, der in Mittelitalien lebt und dort eine Herde von über 100 freilebenden Pferden hält, zeigt auch immer wieder Videos von eben jenen Tieren. Kommunikation im Tierreich ist in den kleinsten Nuancen zu sehen. „Genauso ist es bei Hunden auch. Wenn man seinen Hund kennt, dann kann man an der Körpersprache eigentlich alles ablesen“, betont der Hundeprofi, der aber auch eingesteht, dass er von Reto auch noch jeden Tag etwas neues lernt. Die Kinder waren begeistert.

Die Schüler genießen den ungewöhnlichen Schulunterricht und lassen sich begeistert von Reto den Umgang mit Hunden beibringen. Bilder: Wolf-Wilhelm Adam

Zur Person Hubert Asam wurde 1966 in Augsburg geboren und schloss 1995 in Regensburg sein Studium als Sozialpädagoge ab. Seit 1998 arbeitet er unter anderem mit Hunden. Hubert Asam lebt in Mittelitalien. Weitere Informationen gibt es unter www.hubert-asam.de.