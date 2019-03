von SK

Die Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim veröffentlicht den zweiten Künstler der Sommersinnfonie. Am Freitag, 19. Juli, wird die Schlager-Ikone Jürgen Drews mit Band im Rahmen seiner "Es war alles am besten" Tour live auf der Open-Air-Bühne auf dem Rathausplatz in Bad Dürrheim auftreten.

Jürgen Drews mal ein bisschen anders, aber natürlich auch so, wie man ihn kennt. Die Show verspricht angenehme Unterhaltung und sorgt mit speziellen Showeinlagen des Sängers für tolle Abwechslung, versprechen die Organisatoren der Kur- und Bäder GmbH. Und das alles live mit Band, die aus absoluten Profis besteht – kein Playback. Die Show, die der Schlagerstar selbst als kleine Zeitreise durch sein Leben bezeichnet, beinhaltet sowohl ältere Hits, wie zum Beispiel "Wir zieh'n heut Abend auf's Dach" oder "Barfuß durch den Sommer", als auch englische Balladen, die jedem eine Gänsehaut verpassen. Jürgen Drews lässt seine Zeit bei den Les Humphries Singers Revue passieren und greift selbst zum Banjo.

Natürlich wird auch die Partymusik von Drews nicht fehlen, auch wieder live mit Band. Auf das Publikum erwartet ein ganz besonderer Mix aus vielen Hits, eine vielseitige, unterhaltsame und vielversprechende Show mit besonderen Lichteffekten, Videoeinspielern und vielen Fotos aus dem Leben von Jürgen Drews.

Tickets sind ab sofort im Vorverkauf für 32,90 Euro, ermäßigt 29,90 Euro (nur gegen entsprechenden Nachweis direkt beim Veranstalter) erhältlich. An der Abendkasse wird ein Ticket (sofern dann noch vorhanden) 35,90 Euro kosten. Weitere Informationen gibt es im Internet unter. www.sommersinnfonie.de oder bei der Touristinformation Bad Dürrheim, Telefon 07726/666266.