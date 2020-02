Bad Dürrheim vor 1 Stunde

Schee war die Fasnet in Bad Dürrheim und auf den Ortsteilen

Die Stadtkäfer-Kinder machen ab jetzt aktiv an der Fasnet mit, alle Kinder werden frühzeitig in die Fastnacht eingebunden. Am heutigen Aschermittwoch finden vielerorts noch die traditionellen Heringsessen statt.