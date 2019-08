von Wolf-Wilhelm Adam

Die Stadt Bad Dürrheim bietet ihren Bürgern im Internet einen Schadensmelder an. Wir erklären, was es damit auf sich hat.

Wo ist der Schadenmelder zu finden und wie funktioniert er?

Der Schadensmelder kann auf der Startseite der Internet-Präsenz der Stadt Bad Dürrheim direkt angeklickt werden, oder ist über den Link www.bad-duerrheim.info/tools/mvs erreichbar. Damit kann jeder Bürger der Stadt und der Teilorte einen Schaden, ein Müllproblem oder ähnliches melden. Der Meldeprozess ist recht einfach: man kann ein Bild von dem Schaden hochladen, dann den genauen Ort eingeben oder per Handy auch direkt bestimmen lassen. Als Nächstes kann aus der Auswahl (Straßenbeleuchtung, Straßen, Geh- und Radwege, öffentliche Plätze, Kanalisation, Kurpark, Friedhof und Sonstiges) die Kategorie ausgewählt werden, in die das Anliegen fällt. Bei den Unterkategorien kann man beispielsweise auch eine Geschwindigkeitskontrolle anfordern, Sträucher, die in die Straße wachsen melden oder Hinweise auf Gefahrenstellen geben. Eine kurze Detailbeschreibung hilft, die Meldung präziser zu machen. Optional können Kontaktmöglichkeiten angegeben werden, sofern man über die Beseitigung des Problems benachrichtigt werden möchte.

Was passiert bei der Stadt, wenn eine Schadensmeldung eingeht?

Durch die Kategorisierung werden manche Meldungen direkt an das zuständige Amt oder die zuständige Stelle weitergeleitet. „Schlaglöcher bekommt der Bauhof direkt gemeldet, defekte Straßenlaternen bekommt die Abteilung Tiefbau benannt und Probleme im Straßenverkehr können direkt ans Amt für Sicherheit und Ordnung geleitet werden“, erklärt Alexander Stengelin, Pressereferent der Stadt. Alles, was nicht direkt zugewiesen werden kann, geht an eine zentrale Stelle, welche die Verteilung übernimmt. Stengelin: „Ein Ampelsystem zeigt den Fortschritt der Bearbeitung. Sofern der Melder eine Rückmeldung wünscht und seine Kontaktdaten preisgibt, erhält er nach Abschluss des Prozesses eine entsprechende Nachricht.“

Wie wird dieses Angebot der Stadt genutzt?

Nach Auskunft gingen dieses Jahr 23 Meldungen über das Portal ein. Im Winter sei das Thema Straßenbeleuchtung stark vertreten, im Frühjahr dann eher Schlaglöcher und ähnliches.