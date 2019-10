von Wolf-Wilhelm Adam

„Satire ist der Stachel im Fleisch der Reichen und Einflussreichen!“ So umschreibt Lisa Catena ihren Berufszweig und stellt sich dennoch die selbstkritischen Fragen: „Was hat ein Satiriker je bewirkt und worin liegt eigentlich unsere Daseinsberechtigung?“. An die 150 Besucher waren zur Vorstellung der schweizerisch-italienischen Satirikerin ins Haus des Bürgers gekommen. Sie erlebten einen Abend, der makaber, zutiefst verstörend und teilweise sogar beängstigend war. Aber auch ein grandioses Spektakel hoher Redekunst, tiefsinniger Überlegungen und bitter schmeckender Wahrheiten.

Mit dem Programmtitel „Der Panda-Code“ konnten viele erst einmal nichts anfangen. Catena klärte auf: „Auf der einen Seite gibt es Pandas – die Gewinner. Sie können alles anstellen, jede noch so schwerwiegende Entscheidung fällen, die Leute lieben sie dennoch von tiefstem Herzen.“ Barack Obama sei solch ein Oberpanda. Er habe während seiner gesamten Regierungszeit Krieg geführt und ging trotzdem als einer der beliebtesten Präsidenten in den Ruhestand. „Auf der anderen Seite gibt es die Laubfrösche. Egal was sie tun, alles ist schlecht und wird ihnen negativ ausgelegt.“ Die Darmkrebsvorsorge sei solch ein Laubfrosch, oder Schiedsrichter beim Fußball.

Warum ihre Landsleute zu den Pandas gehören, erklärte die Halbitalienerin so: Aufgrund des südländischen Flairs verzeihe man den Italienern alles. Selbst die Tatsache, dass die Enkelin von Benito Mussolini heute im Europaparlament sitzt und während ihres Wahlkampfes die Taten ihres faschistischen Großvaters gepriesen habe. „Man stelle sich vor, die Enkelin von Adolf Hitler würde das in Deutschland machen. Der Aufschrei wäre weltweit zu hören. Ergo: Italiener sind Pandas, Deutsche sind Laubfrösche.“

Am laufenden Band verpackte Catena wortgewandt solche üblen Wahrheiten in wunderbare Geschichten. Zwar mussten die Zuschauer immer lachen, doch da es Fakten waren, machten im Nachgang Ernüchterung und bitterer Nachgeschmack betroffen. Das ist eben Satire. Jener Stachel, den Catena meisterhaft tief ins Fleisch bohrt.