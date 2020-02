von Jürgen Kauth

Rechtzeitig zur Saisoneröffnung nach der Winterpause erhielt dieser Tage das Heimatmuseum Bad Dürrheim eine ganz besondere Rarität als Geschenk. Die ursprüngliche Turmuhr von der Salinenkasse – dem heutigen Rathaus 2 – fand nach Angaben des Geschichts- und Heimatvereins Bad Dürrheim den Weg zurück auf das ehemalige Salinengelände.

Werk des Hofuhrenmachers Schmidt wurde 1826 eingebaut

Die Uhr, eine mechanische gewichtangetriebene Turmuhr mit Viertel- und Stundenschlag, wurde danach vom Hofuhrenmacher Schmidt in Karlsruhe 1826 erstellt und eingebaut. Nachdem die Saline 1972 den Betrieb einstellte und später die Verwaltungsgebäude in Rathäuser umgewandelt wurden, sollte die Uhr fachgerecht instand gesetzt werden. Sie wurde nach Schonach zur Firma Gebrüder Schneider transportiert, wo sie repariert und grundüberholt wurde.

Die nach Bad Dürrheim zurückgekehrte Turmuhr im Heimatmuseum am Busbahnhof. | Bild: Jürgen Kauth

Geschenk der Schonacher Firma Schneider

Die Stadtverwaltung Bad Dürrheim hat sich aber währenddessen für eine neue, elektrische Turmuhr entschieden. Die alte Uhr wurde so mit der neuen verrechnet und ging in den Besitz der Firma Schneider über. Der heutige Chef der Firma, Thomas Schneider, war dann der Meinung, dass so ein altes seltenes Werk doch letztendlich wieder an seinen ursprünglichen Standort gehöre.

Vereinsmitglied Johannes Rauh baut passendes Holzgestell

Auf Vermittlung des bekannten Turmuhr-Spezialisten Horst Wangler aus Hochemmingen konnte nun der Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins, Jürgen Kauth, mit Freude und Dank diesen „Schatz“ entgegennehmen. Da der Uhrenunterbau fehlte, baute kurzerhand Vereinsmitglied Johannes Rauh ein passendes Holzgestell nach. So steht die schwere Uhr, mit vereinten Kräften nach oben geschafft, nun in der Salinenabteilung im Heimatmuseum wieder in ihrer alten Heimat.

Heutiges Rathaus 2 war einst Salinen-Kassengebäude

Eine Postkarte aus vergangenen Tagen zeigt die damalige Salinenkasse mit dem Turmuhr. | Bild: Jürgen Kauth

Das westliche Salinen-Verwaltungsgebäude, 1825 erstellt, war das Kassengebäude und ist heute das Rathaus 2. Das Walmdach trägt einen Dachreiter mit der eigenartig geschweiften Zwiebelhaube des Glockenturmes, in dem sich seinerzeit drei Glocken befanden. Diese wurden in Blasiwald gegossen und trugen die Aufschrift „Pro deo et populo“ – „Für Gott und Volk“. In der früheren Salinenzeit arbeiteten hier der Salinenkassier und der Bürodiener, die auch im Haus wohnten. Desweiteren ein Werkschreiber und der Magazinier für das Lagerhaus.

Im zweiten Stock wohnte in der geräumigen Fünf-Zimmer-Wohnung zeitweise der Direktor, bis 1877 Salinenvorstand Bergrat Honsell Nachwuchs bekam und die Familie ins gegenüberliegende Gebäude umzog, weil dort die große Wohnung das Sonnenlicht besser abbekam und das Glockenläuten über der ersten Wohnung das Neugeborene störte. Heute erfreut ein Glockenspiel mit 16 Glocken mit seinen Klängen aus dem Rathaustürmchen.