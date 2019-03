Am Sonntag, 31. März, wählt Bad Dürrheim seinen neuen Bürgermeister und am Dienstag, 26. März, 19 Uhr, im Haus des Bürgers, veranstaltet das Medienhaus SÜDKURIER um 19 Uhr seine Podiumsdiskussion mit den Bewerbern ums Amt. Der Abend ist mit einer Getränkebar bewirtet. Eine Voranmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Saalöffnung ist um 18 Uhr, es gibt keine Platzreservierungen. Der Eintritt ist frei.

Für die Kandidaten heißt es auf dieser Bühne Farbe bekennen und klar Position beziehen: SÜDKURIER-Redaktionsleiter Norbert Trippl wird nachfragen: Wie stehen die Bewerber zu den wichtigen Themen in der Kurstadt? Die Fragen werden so gestaltet sein, dass sich für das Publikum eine wirkliche Vergleichbarkeit der Antworten für Wähler ergibt.

Der Abend wird sich in zwei Bereiche gliedern: Los geht es mit Einzelinterviews auf der Bühne, jeder Kandidat darf zunächst Rede und Antwort stehen zu Fragen zu seiner Person aber auch zu grundsätzlichen Bereichen, die ein Amt des Bürgermeisters mit sich bringt.

Dieser erste Fragenkomplex soll klar machen: Wie ticken die Kandidaten und wie präsentieren sie sich selbst und ihre Überzeugungen. Anders ausgedrückt: Wie würde jeder der Bewerber ums Amt als gewählter Bürgermeister die Stadt und ihre Bürger vertreten.

Teil zwei soll die wichtigen Themen der Kurstadt beinhalten: Wie stehen die Bewerber hier jeweils dazu und wie unterscheiden sie sich in ihren Bewertungen in den Einzelpositionen. Die Abläufe auf der Bühne werden so gestaltet sein, dass sich für das Publikum eine wirkliche Vergleichbarkeit der Antworten ergibt.

Publikumsfragen sind in diesem Abschnitt des Abends jederzeit möglich, Sie müssen aber zum auf der Bühne diskutierten Thema passen.

Jonathan Berggötz, Jens Wehner und Wolfgang Rahm werden sich beweisen müssen: Wer lenkt die Geschicke der 13000-Einwohner-Stadt am sichersten in die Zukunft und wer verdient das Vertrauen der Bürger am Wahlsonntag, 31. März.

Auf der Bühne erwartet werden die Kandidaten Jonathan Berggötz, Jens Wehner und Wolfgang Rahm. Der vierte Bewerber, der bei der Abstimmung noch auf dem Stimmzettel stehen wird, ist zur Podiumsdiskussion nicht mehr geladen.

Er hat sich öffentlich selbst von seiner Kandidatur distanziert. Die Redezeit des Abends ist für jene Bewerber um das Amt reserviert, die sich um diese verantwortungsvolle Position bemühen.

Die Wahl am 31. März Wahlberechtigt sind Bürger aus der Kernstadt und den Ortsteilen ab dem Alter von 16 Jahren. Die Stimmabgabe ist von 8 bis 18 Uhr möglich. Im Rathaus kann Briefwahl beantragt werden. Die Stimmen der Wähler werden am selben Abend ausgezählt. Das Ergebnis wird zwischen 19 und 19.30 Uhr erwartet. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhalten hat und mindestens 50 Prozent aller Stimmen hinter sich vereinen kann. Erreicht keiner der Kandidaten die 50-Prozent-Marke, so ist eine Stichwahl erforderlich. In diesem zweiten Wahlgang wird dann derjenige neuer Bürgermeister, der die meisten Stimmen bekommen hat. Die 50-Prozent-Marke ist im zweiten Wahlgang bedeutungslos. Kommt es zum zweiten Wahlgang, können bisherige Bewerber darauf verzichten, sich noch einmal zur Abstimmung zu stellen. Es können aber auch weitere Bewerber hinzukommen. Stimmzettel | Bild: Naiemi, Sabine