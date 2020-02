Ein heißer Tipp für alle fasnetsnerschen Mädels ist die katholische Frauenfasnet in Bad Dürrheim. Am Sonntag, 16. Februar, geht um 19.30 Uhr wieder einmal ein tolles Programm los. Die zwölf katholischen Fasnetwieber der katholischen Frauengemeinschaft von St. Johann Bad Dürrheim sind seit vielen Wochen am Proben, um lustige und bunte Unterhaltung bieten zu können.

Dabei nehmen sich die Frauen sich auch gern selbst auf die Schippe, sowie Pfarrer und Bürgermeister im Besonderen. Also sind Frohsinn und Stimmung wie jedes Jahr garantiert, sodass ein paar unbeschwerten Stunden nichts mehr im Weg steht. Außer dem Pfarrer, Bürgermeister und Musiker sind keine Männer zugelassen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt Alleinunterhalter Thomas Hogg. Der Eintrittspreis beträgt fünf Euro. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Es gibt die Karten nur an der Abendkasse. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr.