„Wir sehen als Mehrgenerationenhaus zum Thema Demenz einen großen Informationsbedarf der Bevölkerung“, erklärt Angelika Strittmatter, Vorstandsmitglied im Generationentreff Lebenswert. Das habe der Verein anlässlich einer Veranstaltung zu diesem Themenkreis festgestellt, die auf große Resonanz getroffen sei.

Das Mehrgenerationenhaus hatte kürzlich zu einem runden Tisch über Demenz eingeladen. Über ein Dutzend Vertreter von Senioreneinrichtungen, Sozialstationen, Wohlfahrtsverbänden, dem Landratsamt und der Stadtverwaltung tauschten sich dabei aus. Einig war man sich über die Notwendigkeit, Betroffenen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben noch besser als bisher zu ermöglichen. Angesichts zunehmender Fallzahlen sei das nicht nur für die Kranken, sondern auch für die Angehörigen und das Gemeinwesen eine große Herausforderung. Dazu komme, dass jeder im Alltag in vielerlei Hinsicht mit Demenzkranken in Kontakt komme. Verunsicherung und Überforderung in betroffenen Familien spielen ebenso eine Rolle wie Unsicherheit und Unwissenheit im Freundes- und Bekanntenkreis. Erfahrungsgemäß nähmen Betroffene und Angehörige häufig erst sehr spät Hilfsangebote in Anspruch. Regelmäßige Aufklärung und Information zum Thema werden daher als wichtig betrachtet.

In den letzten Jahren habe sich schon viel getan. Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, fänden durch vernetzte Strukturen schneller und umfassender Unterstützung. Trotzdem waren sich die Anwesenden einig, dass regelmäßige Treffen sowohl zur gegenseitigen Information und Erfahrungsaustausch als auch der Verbesserung der Angebotsstruktur dienen könne.

Auch Hauptamtsleiter Markus Stein und Sachgebietsleiter Soziales, Uwe Hüls, von der Stadt Bad Dürrheim sehen insbesondere aufgrund der Bevölkerungsstruktur in Bad Dürrheim großen Bedarf. Uwe Hüls wird in Zukunft bei der Stadtverwaltung als Ansprechpartner zum Thema Demenz fungieren und die Treffen der Netzwerkpartner organisieren.