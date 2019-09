Der RiderMan in Bad Dürrheim feiert seinen 20. Geburtstag: Mit einer leicht geänderten Streckenführung, einem neuen Format, dem „Family Ride“ der Schwenninger Krankenkasse und einer Live-Übertragung der Rennen auf einer großen LED-Leinwand im Start-Ziel-Bereich geht der Radsport-Klassiker für Jedermann in diesem Jahr vom 20. bis 22. September über die große sportliche Bühne. Treu bleiben die Veranstalter, die Sauser Event GmbH und die Kur- und Bäder GmbH, ihrem bewährten, sehr erfolgreichen Konzept: Dem 3-Etappenrennen mit Tages- und Gesamtwertungen.

Ein Blick zurück

„Für uns ist es die älteste Veranstaltung“, blickt Organisator Rik Sauser zurück. „Ohne den RiderMan gäbe es uns vermutlich gar nicht.“ Mit der Kur- und Bäder GmbH hat die Eventagentur einen idealen Partner gewonnen und in Bad Dürrheim perfekte Bedingungen vorgefunden. Und das Erfolgsrezept: „Durch die drei, jetzt sogar vier Rennen, über drei Tage kommen auch viele Fahrer von weiter her nach Bad Dürrheim und übernachten hier“, betont Rik Sauser. „Außerdem sind alle von der reizvollen Landschaft auf der Baar und im Schwarzwald mit der Wutachschlucht begeistert“. Auch für die Zukunft machen sich die Veranstalter keine Sorgen: „Wir bekommen so viele positive Rückmeldungen und wenn wir in Zukunft noch mehr Biker aus der Region motivieren können, sehe ich mittelfristig keine Probleme.“ Letztes Jahr waren rund 2500 Fahrer am Start, mit etwas Wetterglück hoffen die Veranstalter auf einen neuen Teilnehmerrekord.

Einzelzeitfahren zum Auftakt

Den Auftakt des RiderMan bildet einmal mehr das Einzelzeitfahren „Chasing Cancellara“ am Freitag, 20. September, ab 14.10 Uhr. Wie im Vorjahr geht es über 16 Kilometer welliges Terrain von Bad Dürrheim nach Biesingen und Oberbaldingen und zurück. Die 200 Höhenmeter müssen vor allem an der Hirschhalde bewältigt werden, sicher auch ein reizvoller Beobachtungspunkt für die Zuschauer. Am Start ist auch der amtierende Olympiasieger Fabian Cancellara, der auch die Siegerehrung ab 19 Uhr im „Haus des Bürgers“ vornehmen wird.

Ausflug in den Schwarzwald

Der Start zur zweiten Etappe am Samstag, 21. September, erfolgt um 11.45 Uhr. Sie führt die Teilnehmer über eine hügelige und abwechslungsreiche Strecke mit etwa 110 Kilometern zunächst nach Öfingen hinauf, über Pfohren und Neudingen auf den Fürstenberg und Schächer, weiter nach Riedböhringen und hinunter nach Achdorf. Richtig steil wird es nach Ewattingen hinauf in Richtung Bonndorf und über Göschweiler, Dittishausen, Mistelbrunn, Wolterdingen und Klengen zurück nach Bad Dürrheim, wo die Zieleinfahrt ab 14.40 Uhr erfolgen wird. Die Fahrer haben bei der Ankunft insgesamt 1850 Höhenmeter in den Beinen. Interessante Einblicke in den Rennverlauf bieten sich den Zuschauern in Öfingen, am Schächer in Fürstenberg, in Ewattingen sowie bei Göschweiler und Mistelbrunn. Bei dieser Etappe ist auch das SÜDKURIER/STAZ-Team am Start.

Abstecher in Wutachschlucht

Zum Abschluss des RiderMan am Sonntag, 22. September, geht es dann etwa 90 Kilometer über das abwechslungsreiche Terrain der Baar mit einem Abstecher in die wunderschöne Wutachschlucht. Der Startschuss erfolgt 11.15 Uhr. Von Bad Dürrheim aus geht es nach Öfingen hinauf und über Oberbaldingen nach Donaueschingen und Hüfingen. Über Hausen vor Wald und Mundelfingen geht es erneut in die Wutachschlucht bis nach Achdorf.

Steil wird es von Opferdingen nach Riedböhringen hinauf. Über Hondingen, den Schächer bei Fürstenberg, Neudingen, Pfohren, Immenhöfe, Biesingen, Heidenhofen und Aasen mit einem giftigen aber relativ kurzen Anstieg geht es zurück zum Start in Bad Dürrheim, wo die Fahrer ab 13 Uhr erwartet werden.

RiderMan wird Familiensache

Ebenfalls am Sonntag gehen der Nachwuchs in verschiedenen Altersklassen an den Start. Bei der Premiere zum „Family Ride“ über 25 Kilometer über die Hirschhalde nach Öfingen, Oberbaldingen und zurück steht eindeutig der Spaß am Radfahren und an der Bewegung beim gemeinsamen Erlebnis auf einer abgesperrten Strecke im Vordergrund. Die Teilnehmer werden kurz vor elf auf die Strecke geschickt. Im Anschluss an den Start zur dritten Etappe des RiderMan findet ein Inklusionswettbewerb statt.

Am Freitag und Sonntag sind zudem auch Einzelstarts möglich. Wie bereits in den vergangenen Jahren, fließt das Ergebnis der Gesamtwertung erneut in die Wertung des German Cycling Cups ein, Deutschlands größter Rennradserie für Hobbyfahrer.

Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm/EXPO findet auf dem Großraumparkplatz zwischen „Haus des Bürgers“ und „Haus des Gastes“ statt.

Samstag, 21. September

11.30 Uhr: Start der Oldtimerpräsentationsfahrt bei Start/Ziel

11.45 Uhr: Start 2. Etappe RiderMan – Straßenrennen über 121 km

12 bis 14.30 Uhr: Push Bike Kids Race von Wannadoo

13 bis 17 Uhr: Inklusives Familiensportevent (Sportplatz): Rollstuhl-Alltagshürden selbst ausprobieren sowie Kegeln und Rollstuhlrennen auf der Tartanbahn. Im Anschluss Siegerehrung auf der Expo durch Bürgermeister Jonathan Berggötz

ab 14.45 bis 17 Uhr: Ankunft der Oldtimer und im direkten Anschluss Zieleinlauf der 2. Etappe RiderMan

19 Uhr: Siegerehrung 2. Etappe RiderMan im „Haus des Bürgers“; Live Musik mit der Band „Lieber Anders“ am Bohrturm

Sonntag, 22. September

ab 11 Uhr: Frühschoppen mit Livemusik