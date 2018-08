Die Temperaturanzeige im Auto ist am Dienstag kurz nach 11 Uhr bereits bei 30 Grad. Tendenz steigend. Für viele Arbeitnehmer bedeutet das: Stickige Büros, verschwitzte Hemden und die Sehnsucht nach einer Abkühlung. Stefan Becker dagegen verbringt seine Arbeitszeit im Freibad. Der Abteilungsleiter des Minaras in Bad Dürrheim ist aufgrund der sommerlichen Temperaturen bei bester Laune. Allerdings stehen Veränderungen für das Freibad und dessen Mitarbeiter an.

Das Minara ist laut dem Abteilungsleiter personell gut aufgestellt: Zwei festangestellte Rettungsschwimmer sorgen täglich für die Sicherheit der Badegäste. Einer von ihnen ist Dejan Vrunc. Seit vier Jahres ist er Rettungsschwimmer, seit Oktober 2017 arbeitet er beim Minara. "Als Rettungsschwimmer müssen wir besonders die tiefen Bereiche und die Rutsche im Blick behalten", sagt Vrunc. Die kleine Brücke beim Außenbecken sei dafür der ideale Aussichtspunkt. Doch nicht nur in Notfällen wird Vrunc gebraucht: "Wir schauen auch, dass die Regeln eingehalten werden und sich niemand belästigt fühlt." Auch Stefan Becker betont, wie vielseitig ein Bademeister sein muss: "Es wird technisches und chemisches Wissen gebraucht. Außerdem darf ein Bademeister keine Scheu vor Menschen haben. Gerade dann nicht, wenn sie verletzt sind und Hilfe brauchen." Wirkliche Notfälle habe es in dieser Badesaison noch nicht gegeben.

Wenn aufgrund der Sanierungsarbeiten im September 2019 das Minara geschlossen wird, muss laut dem Minara-Chef kein Mitarbeiter seine Koffer packen. "Alle werden vorübergehend im Solemar untergebracht. Wir wollen mit dem aktuellen Team die Neueröffnung im Herbst 2020 starten", sagt Becker. Doch auch den laufenden Betrieb verliert er nicht aus dem Blick. "Am Sonntag haben wir die 1000-Besucher-Marke geknackt", sagt er. Im Vergleich zum Vorjahr seien es allerdings weniger. Er kann sich vorstellen, dass viele den Überblick verloren haben könnten, wann das Bad nun umgebaut wird. "Viele rufen auch an und fragen, ob wir überhaupt noch geöffnet haben." Hintergrund sind die Debatten der Kommunalpolitik vom Januar dieses Jahres.

Das Minara sei ein altes Bad und benötige Sanierungen. "Das Minara geht am Krückstock", erklärte Volker Weiß, Vorsitzender des Schwimm- und Ski-Clubs (SSC), im Februar. Nun soll aber für 7,6 Millionen Euro saniert werden.

"Die Technik läuft gut, wir mussten noch nichts flicken", sagt Stefan Becker. Gemeint ist vor allem die Wasseraufbereitung. Das Badewasser zirkuliert zwischen der Anlage und den Becken hin und her, wird gefiltert und gereinigt. "Die Rohre sind nach so vielen Jahren am anfälligsten", sagt Becker.

Das Freibad bietet auch Programme und Veranstaltungen an. "Jeden Mittwoch in den Ferien kommt Karin Boy mit ihrem Kinderprogramm zu uns", sagt der Abteilungsleiter. Der Eintritt für die Kinder sei dann frei. Außerdem findet am Samstag, 18. August, zum ersten Mal ein 24-Stunden-Schwimmen statt. "Hierbei werden wir vom DLRG und vom SSC unterstützt, sonst könnten wir das nicht stemmen", sagt Becker, setzt seine Sonnenbrille auf und dreht eine weitere Runde um das Schwimmbecken.

24-Stunden-Schwimmen Das erste 24-Stunden-Schwimmen im Minara findet am Samstag, 18. August, ab 18 Uhr statt. Für die Veranstaltung ist Grillen und Live-Musik geplant, das Programm ist kostenlos. Wer innerhalb der 24 Stunden die meisten Kilometer schwimmt, gewinnt außerdem einen Preis. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung ins Hallenbad verlegt.

