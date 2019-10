von Autorenzeile

Faust, ein nicht mehr junger, angesehener Forscher und Lehrer zieht eine selbstkritische Lebensbilanz. Tief deprimiert und lebensmüde geworden, verspricht er dem Teufel Mephisto seine Seele, der bestrebt ist, Faust vom rechten Weg abzubringen. Das Regionentheater aus dem schwarzen Wald führt das Stück „Faust, der Tragödie erster Teil“ am Montag, 7. Oktober, um 20 Uhr, im Kurhaus in Bad Dürrheim auf. Karten kosten im Vorverkauf zwölf Euro, ermäßigt sieben Euro und an der Abendkasse 14 Euro (ermäßigt neun Euro). Karten im Vorverkauf sind erhältlich im Haus des Gastes in Bad Dürrheim, Telefon (07726) 66 62 66, unter www.badduerrheim.de und bei den Vorverkaufsstellen des Kultur-Ticket-Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Bild: Regionentheater