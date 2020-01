Man darf auf die diesjährige Sommersinnfonie nun wohl sehr gespannt sein. Nachdem die Söhne Mannheims bereits ihren Auftritt zugesagt haben, gibt die Kur- und Bäder GmbH (KuBä) Bad Dürrheim nun auch den zweiten Künstler bekannt – es ist der österreiche Liedermacher Rainhard Fendrich.

Fendrich wird also am Donnerstag, 16. Juli im Rahmen seiner „Starkregen Live 2020“ Tour auf der Open-Air-Bühne auf dem Rathausplatz in Bad Dürrheim zu hören sein. Der Singer-Songwriter ist ab Mai 2020 mit seiner Band live im deutschsprachigen Raum unterwegs.

Mit seinem aktuellen Album „Starkregen“ schreibt der österreichische Singer-Songwriter erneut Chartgeschichte als der Solokünstler mit den meisten Nummer-eins-Alben in Österreich, so die Ankündigung. „Starkregen“ ist sein 14. Nummer-eins-Studioalbum in fast 40 Jahren Ausnahmekarriere. Für Fendrich stellt „Starkregen“ auch noch aus einem anderen Grund einen persönlichen Meilenstein dar: „Das ist das erste Studioalbum, das ich über mein eigenes Label mit meinem eigenen Team veröffentlicht habe. Nie zuvor habe er jeden einzelnen Schritt bis hin zur Veröffentlichung so intensiv erlebt.

In den 80er-/90er-Jahren war der Wiener europaweit mit dem Lied „Macho, Macho“ an der Spitze der Hitparaden, er schrieb bis heute unsterbliche Gassenhauer wie „Es lebe der Sport“, „Weus‘d a Herz hast wia a Bergwerk“, oder die heimliche österreichische Nationalhymne „I`m from Austria“. Der Künstler kann eine beachtliche Sammlung aus Songklassikern vorweisen. Mal humorvoll, oft ironisch, gerne melancholisch, manchmal nachdenklich, aber immer authentisch, voller Leidenschaft und vor allem mit Haltung.

Tickets sind ab sofort erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen des Kultur-Ticket Schwarzwald-Baar-Heuberg für 45 Euro, ermäßigt 42 Euro. Ermäßigte Tickets gibt es nur gegen entsprechenden Nachweis direkt bei der Kur- und Bäder GmbH. Weitere Informationen unter www.sommersinnfonie.de, oder bei der Touristinformation Bad Dürrheim, Telefon 07726/66 62 66.