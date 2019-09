von Sabine Naiemi

Beim Riderman will man zurück zu den Wurzeln. Es soll den Leuten bewusst gemacht werden, dass der Riderman immer noch ein Sportevent für Jedermann ist. Um nun den Anreiz für sportlich weniger Ehrgeizige, Familien und besonders auch Menschen mit Beeinträchtigungen zu erhöhen, hat sich das Team der Organisatoren ein besonderes Programm ausgedacht. Zum Riderman kommt als Begleitprogramm am Samstag und Sonntag ein inklusives Familien-Sportevent dazu, für Familien findet zusätzlich der Family Ride statt – eine gemeinsame Aktion des SÜDKURIER und der Schwenninger Krankenkasse – und am Samstagabend gibt es beim Bohrturm ein Open-Air-Konzert mit der Rockband „Lieber anders“ aus Villingen-Schwenningen. Eines vorweg: Die Langzeitwetterprognosen sind richtig gut.

„Inklusion und Radrennen? Ja, das geht!“, sagen der Bad Dürrheimer Stadtjugendpfleger Christoph Lauer, der Förderverein Parasolhotel, die städtische Behindertenbeauftragte Inge Teichert, die diese Veranstaltung parallel zum Riderman organisieren. Prompt wurde ein riesiges Programm auf die Beine gestellt, zu dem auch ein Open-Air-Konzert mit der Band „Lieber Anders“ gehört. Das zusätzliche inklusive Familien-Sportevent spricht alle Interessierten jeden Alters an, nicht nur Betroffene mit Handicap. Es gibt nämlich zum Beispiel auch einen Hindernisparcour, in dem man selbst mal testweise Alltagshürden im Rollstuhl meistert.