von Sabine Naiemi

Mit einer kürzlich erfolgten Vertragsunterzeichnung zwischen dem Bad Dürrheimer Landwirt Markus Hirt und Geschäftsführer Ulrich Lössl von Bad Dürrheimer Mineralbrunnen GmbH wurde der Grundstein gelegt, dass in den nächsten fünf Jahren eine 40 000 Quadratmeter große, vorher landwirtschaftlich genutzte Fläche, dauerhaft zu einer Blühwiese wird.

Im Gegenzug für den Verzicht auf landwirtschaftliche Bebauung erhält Hirt Ausgleichszahlungen. Die Anschubfinanzierung für dieses Vorhaben kommt aus der Aktion „Wiesencent“, die der Mineralbrunnen im Rahmen seines 60-jährigen Bestehens dieses Jahr initiiert hat. Der Acker befindet sich hinter dem Kurpark und grenzt an die Kreisstraße, die von Bad Dürrheim über die Hirschhalde Richtung Ostbaar führt.

Wie kam es zu dieser Idee? „Im Grunde ist der Ausgangspunkt für alles, dass wir als zertifizierter Biomineralbrunnen sehr motiviert sind und das auch tun müssen, Projekte mit Umweltschutz zu machen“, erklärt Ulrich Lössl. Daher arbeite man vom Mineralbrunnen aus auch mit Landwirten und im Quelleneinzugsgebiet, um Flächen zu bekommen, die idealerweise schadstofffrei sind. Das 60-jährige Bestehen wolle man als Anlass zum Dank an die Natur als Existenz- und Lebensgrundlage nehmen, anstatt eine dicke Party zu feiern. Daher die 60 000 Quadratmeter Blühwiese. Und da die Natur grundsätzlich langfristig arbeite, wolle man auch keine kurzfristigen Maßnahmen generieren, sondern auf Langfristigkeit setzen.

Landwirt Markus Hirt hatte im Frühjahr bereits auf eigene Kosten eine 40 000 Quadratmeter große Blühwiese angelegt (wir berichteten) und dort schon Interesse an der Zusammenarbeit mit dem Mineralbrunnen bekundet, da der Mineralbrunnen Projektpartner des Aktionsbündnisses „Bad Dürrheim blüht auf“ ist. Darüber hinaus ist der Mineralbrunnen auch Partner von Baar-Food und Botschafter für den blühenden Naturpark Südschwarzwald. „Von daher werden die restlichen 20 000 Quadratmeter Blühwiese auch in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Südschwarzwald auf die Beine gestellt“, kündigt Mineralbrunnen-Geschäftsführer Lössl an.

Interessant sei außerdem, so Lössl weiter, dass Landwirt Hirt von sich selbst aus gern Saatmischungen auf der Versuchsweise ausprobieren wolle, um festzustellen, wie Boden und Insekten auf die verschiedenen Saatmischungen (ein- und mehrjährig) reagieren und wie sich die Bodenbeschaffenheit verbessern lasse. Die Bevölkerung werde einbezogen und soll durch Tafeln in den einzelnen Parzellen nähere Informationen erhalten. Auch seien verschiedene Aktionen vorgesehen.

Saatmischungen

Im Umweltbüro in Donaueschingen gibt es noch Restbestände der dieses Jahr ausgegebenen Saatmischungen von einer einjährigen Sommerblumenmischung und von einer Wiesenmischung. Privatpersonen können sich kostenlos Saatmatierla dort abholen. Wer Interesse daran hat, kann sich per E-Mail an Kathrin.Schwab@gvv-umweltbuero.de wenden und einen Termin vereinbaren. Das ist wichtig, da die Saatmischungen vorher abgewogen werden müssen. (sgn)