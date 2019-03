Die Beamten des Polizeireviers Schwenningen haben am Montag, kurz nach Mitternacht, einen 48-jährigen Einbrecher festgenommen. Dies teilte ein Sprecher des Präsidiums am Dienstag mit.

Gegen Mitternacht sei der Polizei zunächst ein Einbruch in einen Telekommunikationsladen an der Schwenninger Straße gemeldet worden. Auf der Anfahrt sei den Ordnungshütern ein Fahrradfahrer entgegengekommen, der von den Beamten kontrolliert worden sei. Die Durchsuchung seiner Taschen hätte zum Auffinden von Einbruchswerkzeug und zwei neuen Mobiltelefonen sowie einer Kleinmenge an Drogen geführt. Zudem hätte sich ehrausgestellt, dass das Fahrrad gestohlen war. Obendrein sei der 48-Jährige alkoholisiert gewesen. Ein Alcotest habe den Wert von rund 1,5 Promille ergeben. Abschließend erklärte dein Polizeisprecher: "Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet."