von Sabine Naiemi

Bereits während der ganzen Juli-Wochenenden ging es auf den bisher vorhandenen Beachvolleyball-Plätzen der Stadt im Rahmen der Qualifikationssturniere zum Finale am kommenden Samstag, 3. August, in Hochemmingen hoch her. Das Finale des ersten Beachvolleyball-Cups in Bad Dürrheim, organisiert durch „Wir Bad Dürrheimer in Bewegung“ findet im Rahmen der Einweihung des neuen Beachvolleyplatzes in Hochemmingen statt. Neun Teams nahmen an den Qualifikationsturnieren teil.

Die teilnehmenden Teams liefern sich schon während des ganzen Juli einen tollen Schlagabtausch, um ins Finale einzuziehen. | Bild: Sportausschuss

„Alle beteiligten Mannschaften, die sowohl aus männlichen Laienspielern als auch aktiven Spielerinnen bestehen, hatten sichtlich Spaß“, erklärt Andrea Greguric, die Vorsitzende des Sportausschusses Bad Dürrheim. Vor allem das abschließende Turnier auf dem Beachvolleyall-Platz der Campinganlage Sunthauser See, bei dem vier Teams um zwei Startplätze kämpfen mussten, sei an guter Stimmung kaum zu überbieten gewesen.

Die Spielerinnen des Teams Sandbankrocker haben es ins Finale geschafft und treten am Samstag in Hochemmingen im Kampf um den Pokal an. | Bild: Sportausschuss

Greguric ist sich sicher, dass sich dieser Beach-Cup etablieren wird, zumal es von den teilnehmenden Teams positive Rückmeldungen gab. Die Teilnehmer für das große Finale sind: 1. FC LieberAmPool, CEG Bad Dürrheim, die Wurstsalatbären und die Sandbankrocker. Zu diesen vier Teams kommen noch die Teams Bettonmischer und Team Rüttler des Fördervereins Hockeyplatz Hochemmingen, so dass das Finalturnier mit insgesamt 6 Mannschaften startet. Die Gruppenspiele beginnen um 17 Uhr, das Finalspiel um den begehrten Pokal und die anschließende Siegerehrung sind gegen 21 Uhr zu erwarten. Zuschauer sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.