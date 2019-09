von man (Mandy Heinze)

Zu seiner ersten öffentlichen Sitzung traf sich am vergangenen Mittwoch der neugewählte Öfinger Ortschaftsrat. Zunächst wurde die neue – wie auch alte – Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser zu ihrer fünften Amtsperiode verpflichtet.

Bei den genehmigten Baugesuchen in der sich anschließenden Sitzung handelte es sich unter anderem um die Erweiterung eines Milchviehstandes, bei welchem das Vordach verlängert und so Platz für drei Abkalbebuchten und 28 Liegeboxen geschaffen werden soll.

Gleichzeitig konnten bei der Ortschaftsratsitzung die Vereinsvertreter ihre Terminwünsche für das kommende Jahr mitteilen, um eventuelle Überschneidungen zu vermeiden. So findet auch im nächsten Jahr wieder der Forellenverkauf des Angelvereins an Gründonnerstag statt. Die Feuerwehr veranstaltet am 11. April das Osterfeuer und am 18. Oktober das Herbst- und Schlachtfest. Der Musik-und Trachtenverein feiert am 21. und 22. März sein 65-jähriges Bestehen, veranstaltet am 21. Mai das Himmelbergfest und am 31. Oktober sein Jahreskonzert. Beim Sportverein und den anderen Vereinen stehen die Termine noch nicht endgültig fest.

Astrid Schweizer-Engesser wies darauf hin, dass in nächster Zeit im Haugenrain und in der Frühlingshalde 13 neue Straßenlampen installiert werden. Ebenso wächst der seit vielen Jahren bestehende Wunsch nach einem Zebrastreifen beim Kindergarten weiter. Der Ortschaftsrat möchte dahingehend einen Antrag bei der Stadt Bad Dürrheim stellen. Dass der Grillplatz auf Rothmand wieder Opfer von Vandalismus geworden ist und dieser als Abladeplatz für Müll genutzt wurde, stößt nicht nur dem Ortschaftsrat bitter auf. Unter anderem sind ein Tisch und eine Bank, die eigentlich zum Verweilen einladen sollen, angebrannt worden.

Roland Heppler wies darauf hin, dass in den kommenden Tagen im Pfarrgarten das Schneiden von Hecken und Sträuchern notwendig wird, da in diesem Bereich die Mauer saniert werden muss. Anita Schneckenburger berichtete, dass die Zukunft des Öfinger Kindergartens gesichert sei, da genügend Anmeldungen vorliegen würden.