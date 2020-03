Über das vergangene Wochenende hat die Bad Dürrheimer Ortspolizeibehörde die Vorgaben der angepassten Corona-Verordnung der Landesregierung im gesamten Stadtgebiet streng kontrolliert. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. In den Ortsteilen waren auch die jeweiligen Ortsvorsteher unterwegs. Noch am Wochenende zuvor waren sonntags Spaziergänger in Scharen unterwegs.

Am Freitagnachmittag wurde angekündigt, dass die bestehende Corona-Verordnung des Landes nochmal verschärft wird. Am Samstag trat die Verordnung in Kraft, die Speisegastronomie-Betrieben nur noch Speisen zum Mitnehmen und Lieferservice ermöglicht. Auch Dienstleistungen mit viel Menschenkontakt wurden, anders als in den ersten Verordnungen, untersagt. Zudem wurde eingeschränkt, dass sich auf öffentlichen Plätzen nicht mehr als drei Personen gemeinsam aufhalten dürfen.

Daher standen vor allem die Geschäfte, deren Betrieb bis Freitag noch komplett oder in Teilen zulässig war und nun weiter eingeschränkt wurden, im Mittelpunkt der Kontrollen. Die städtischen Mitarbeiter seien fast rundum auf viel Verständnis und bereits umgesetzte Maßnahmen gestoßen, heißt es in dem Schreiben der Stadt. Viele Gastronomie-Betriebe hätten bereits am Samstag auf Abholservice umgestellt, oder zum Teil komplett geschlossen. Nur in einem Steh-Café seien noch Gäste angetroffen worden. Der Betrieb wurde nach der Kontrolle aber sofort eingestellt.

Sämtliche Frisör-Betriebe, Nagel- oder Kosmetik-Studios, waren wie angeordnet geschlossen. Eine Massage-Praxis habe sich sehr uneinsichtig gezeigt und die verordnete Schließung angezweifelt. Nach wiederholter Kontrolle, ist auch dieser Betrieb nun geschlossen.

Weiter erstreckten sich die Kontrollen auf öffentliche Plätze und Spielplätze. Letztere waren schon seit Anfang letzter Woche gesperrt. Seit Samstag sind auch Zusammentreffen in der Öffentlichkeit eingeschränkt. Auch hier hatten die Ordnungsbeamten fast keine Beanstandungen. Auf einem Spielplatz wurde eine Mutter spielend mit ihrem Kind angetroffen und im Hindenburgpark bauten am Sonntagvormittag Kinder einen Schneemann. Auch wenn es für die Kinder vielleicht schmerzlich war, musste beides untersagt werden.

Bürgermeister Jonathan Berggötz fuhr am Sonntag selbst durch die gesamte Stadt, um sich ein eigenes Bild zu machen. Er freut sich über die Vernunft der Bevölkerung. „Wir hatten kaum etwas zu beanstanden, unsere Bürgerinnen und Bürger haben sich an die Regeln gehalten.“

Seit dem vergangenen Sonntagabend ist der Kontakt in der Öffentlichkeit noch weiter eingeschränkt. Es dürfen sich nicht mehr mehr als zwei Personen gemeinsam öffentlich aufhalten, außer es sind Familien oder Personen, die in einem Haushalt leben.